***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Limitine İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 11.10.2022İhraç Tavanı Tutarı 1.958.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 21.10.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 02.12.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 02.12.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin borçlanma aracı ihraç etmek üzere 1.958.000.000-TL nominal değerde ihraç tavanı alabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yaptığı başvuru, SPK'nın 02.12.2022 tarih ve 70/1716 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylanan 1.958.000.000-TL-TL ihraç tavanına ilişkin olarak 1.400.000.000-TL'lik kısma dair olan ihraç belgesi onaylı olarak teslim alınmış, 558.000.000-TL'lik kalan kısma dair ihraç belgesi ise, itfasına iki aydan az süre kalan borçlanma araçlarının itfalarına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgeler Kurula iletilerek teslim alınacaktır. SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Eki ile Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu'na ekte yer verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Başvuru Formu-İş Faktoring_21102022.pdfEK: 2 İş Faktoring Onaylı İhraç Belgesi ve Eki_1.400.000.000 TL.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085235BIST