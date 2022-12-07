***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
07.12.2022 15:56
***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Limitine İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 11.10.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.958.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 21.10.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 02.12.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 02.12.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin borçlanma aracı ihraç etmek üzere 1.958.000.000-TL nominal değerde ihraç tavanı alabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yaptığı başvuru, SPK'nın 02.12.2022 tarih ve 70/1716 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylanan 1.958.000.000-TL-TL ihraç tavanına ilişkin olarak 1.400.000.000-TL'lik kısma dair olan ihraç belgesi onaylı olarak teslim alınmış, 558.000.000-TL'lik kalan kısma dair ihraç belgesi ise, itfasına iki aydan az süre kalan borçlanma araçlarının itfalarına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgeler Kurula iletilerek teslim alınacaktır. SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Eki ile Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu'na ekte yer verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Başvuru Formu-İş Faktoring_21102022.pdf
EK: 2 İş Faktoring Onaylı İhraç Belgesi ve Eki_1.400.000.000 TL.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085235
BIST
16:424.925
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -74,67
|Açılış
|: 5.002
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|Önceki Kapanış
|: 5.000
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5.015
En Düşük
4.882
16:4218,6425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0077
|Açılış
|: 18,7500
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|Önceki Kapanış
|: 18,7450
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18,6568
En Düşük
18,6020
16:4219,6619
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
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|Açılış
|: 19,7400
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|Önceki Kapanış
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19,6619
En Düşük
19,4674
16:421.065,70
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|Değişim
|: 0,41%
|| 4,30
|Açılış
|: 1.065,70
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|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
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1.066,13
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler16:40
|YESIL
|4,40
|60.857.045
|% 10,00
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|BARMA
|134,30
|541.712.305
|% 9,99
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|GLCVY
|38,32
|191.697.010
|% 9,99
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|EMNIS
|71,65
|18.047.919
|% 9,98
|
|KRONT
|98,75
|33.222.777
|% 9,97
|
|VBTYZ
|67,50
|41.408.138
|% -10,00
|
|UZERB
|119,70
|1.880.696
|% -10,00
|
|PRDGS
|12,24
|43.378.672
|% -8,72
|
|HEDEF
|21,48
|29.321.623
|% -8,21
|
|EUREN
|15,37
|802.521.966
|% -8,21
|
|KRDMD
|17,62
|12.372.093.899
|% -0,45
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|THYAO
|137,00
|7.414.565.608
|% 1,03
|
|ASELS
|50,65
|5.273.285.914
|% 3,28
|
|PETKM
|18,02
|4.506.700.091
|% 0,11
|
|EREGL
|41,62
|3.631.991.089
|% -2,25
|
|KRDMD
|17,62
|12.372.093.899
|% -0,45
|
|EKGYO
|7,16
|2.151.464.040
|% -1,10
|
|PETKM
|18,02
|4.506.700.091
|% 0,11
|
|ADESE
|1,97
|430.103.850
|% 7,65
|
|ISCTR
|10,23
|2.056.945.969
|% 0,20
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6368
|18,6425
|% 0,04
|
|Euro
|19,6531
|19,6619
|% 0,77
|
|Sterlin
|22,6628
|22,7764
|% 0,52
|
|Frank
|19,7713
|19,8904
|% 0,35
|
|Riyal
|4,9421
|4,9669
|% 0,02
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|6,15
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|4,32
|
|Cumhuriyet
|7.145
|7.253
|10,00
|
|Tam
|7.183
|7.235
|35,00
|
|Yarım
|3.479
|3.537
|17,00
|
|Çeyrek
|1.745
|1.768
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,39
|22,42
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|13,46
|13,48
|0,17
|
|B. Petrol
|80,19
|80,19
|0,84
|