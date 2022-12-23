***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
23.12.2022 16:30
***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Limitine İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 11.10.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.958.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 21.10.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 02.12.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 02.12.2023
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.12.2022 tarih ve 70/1716 sayılı kararı ile onaylanan toplam 1.958.000.000.-TL'lik nitelikli yatırımcılara borçlanma aracı ihraç tavanı içerisindeki itfa raporları doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan 558.000.000.-TL'lik kalan kısmına ilişkin İhraç Belgesi ve İhraç Başvuru Formu ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Başvuru Formu-İş Faktoring_21102022.pdf
EK: 2 İş Faktoring Onaylı İhraç Belgesi ve Eki_558.000.000 TL.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089464
BIST
18:055.455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 7,56
|Açılış
|: 5.415
|
|Önceki Kapanış
|: 5.447
|
5.457
En Düşük
5.371
18:0518,6866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0245
|Açılış
|: 18,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8230
|
18,7168
En Düşük
18,6140
18:0519,8479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0483
|Açılış
|: 19,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9700
|
19,8754
En Düşük
19,7573
18:051.078,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,25
|Açılış
|: 1.078,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,03
|
1.083,71
En Düşük
1.072,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TERA
|12,10
|173.587
|% 10,00
|
|ULUSE
|215,60
|32.132.370
|% 10,00
|
|CRDFA
|4,62
|83.681.626
|% 10,00
|
|AHGAZ
|79,85
|20.567.923
|% 9,99
|
|PLTUR
|19,49
|70.597.438
|% 9,99
|
|UZERB
|189,00
|1.247.380
|% -10,00
|
|GLRYH
|12,04
|252.955.483
|% -9,95
|
|KAPLM
|123,90
|41.913.947
|% -9,83
|
|IDEAS
|41,80
|36.352.976
|% -9,60
|
|OTTO
|95,00
|3.952.845
|% -9,52
|
|THYAO
|141,80
|5.402.916.803
|% -0,21
|
|ENKAI
|30,70
|5.330.057.709
|% 9,96
|
|EKGYO
|8,51
|4.672.717.377
|% 2,41
|
|KRDMD
|18,32
|4.087.333.705
|% -1,03
|
|PETKM
|19,63
|3.689.485.321
|% 2,03
|
|EKGYO
|8,51
|4.672.717.377
|% 2,41
|
|ISCTR
|13,01
|3.434.955.153
|% 1,09
|
|SKBNK
|3,14
|743.542.735
|% 0,32
|
|YKBNK
|12,11
|2.811.064.093
|% 0,33
|
|KRDMD
|18,32
|4.087.333.705
|% -1,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6744
|18,6866
|% 0,13
|
|Euro
|19,8050
|19,8479
|% 0,24
|
|Sterlin
|22,4201
|22,5325
|% 0,12
|
|Frank
|19,9327
|20,0528
|% -0,12
|
|Riyal
|4,9533
|4,9781
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|2,60
|
|Altın Gr.
|1.079
|1.079
|3,95
|
|Cumhuriyet
|7.265
|7.374
|-15,00
|
|Tam
|7.288
|7.355
|37,00
|
|Yarım
|3.529
|3.598
|20,00
|
|Çeyrek
|1.770
|1.799
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,67
|23,69
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|14,22
|14,25
|0,11
|
|B. Petrol
|84,33
|84,33
|3,35
|