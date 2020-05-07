***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
07.05.2020 17:40
***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07/05/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından Şirketimizin uzun vadeli ulusal kredi notu AA olarak, kısa vadeli ulusal kredi notu ise A1+ olarak belirlenmiştir. Her iki vade için de görünüm stabildir. Teyit raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843398
BIST
17:3298.687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 115,48
|Açılış
|: 98.580
|
|Önceki Kapanış
|: 98.571
|
99.273
En Düşük
97.800
17:327,1541
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0451
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,2700
En Düşük
7,0706
17:327,7258
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0485
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,8587
En Düşük
7,6310
17:32391,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,26
|Açılış
|: 391,56
|
|Önceki Kapanış
|: 390,30
|
396,23
En Düşük
385,35
BIST En Aktif Hisseler
|ALKIM
|11,99
|136.091.977
|% 10,05
|
|DGGYO
|5,28
|11.171.380
|% 10,00
|
|KUTPO
|14,52
|13.973.988
|% 10,00
|
|IZTAR
|5,72
|2.348.066
|% 10,00
|
|RODRG
|2,42
|532.221
|% 10,00
|
|GEDIK
|21,00
|23.897.455
|% -8,14
|
|CASA
|15,62
|106.013
|% -8,12
|
|IZMDC
|9,82
|25.102.214
|% -7,79
|
|RAYSG
|7,37
|53.909.625
|% -5,87
|
|MAALT
|72,20
|16.674.896
|% -4,37
|
|KRDMD
|2,64
|1.262.420.163
|% 6,45
|
|GARAN
|8,04
|1.074.273.178
|% -0,37
|
|SASA
|9,23
|603.588.681
|% 2,90
|
|THYAO
|10,65
|596.630.812
|% 0,85
|
|TSPOR
|5,39
|414.074.510
|% 3,65
|
|KRDMD
|2,64
|1.262.420.163
|% 6,45
|
|YKBNK
|2,12
|304.145.589
|% 0,47
|
|GARAN
|8,04
|1.074.273.178
|% -0,37
|
|GUSGR
|3,14
|341.814.046
|% -1,57
|
|PETKM
|3,59
|372.115.462
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8025
|8,8467
|% -0,64
|
|Frank
|7,3278
|7,3720
|% -0,39
|
|Riyal
|1,9093
|1,9189
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.697
|1.698
|12,06
|
|Gümüş.Ons
|15,09
|15,12
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,48
|0,04
|
|B. Petrol
|30,84
|30,84
|1,12
|
Seans Raporu
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17:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -77, 63 kaybederek (% -0.07 ) 115, 326
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17:46
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17:46XU100
Endeks 98, 694 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 12 üstünde . İşlem hacmi 11, 099.00 milyon TL de
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17:45OLMIP
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17:44PAPIL
Yüzde 7.33 oranında artışla 15.38 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 818, 450 adet işlem