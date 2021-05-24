***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.10.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDRC Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından Şirketimizin uzun vadeli ulusal kredi notu AA- olarak, kısa vadeli ulusal kredi notu ise A-1 olarak belirlenmiştir. Her iki vade için de görünüm stabildir. Derecelendirme raporu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937411BIST