***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
24.05.2021 11:49
***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DRC Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından Şirketimizin uzun vadeli ulusal kredi notu AA- olarak, kısa vadeli ulusal kredi notu ise A-1 olarak belirlenmiştir. Her iki vade için de görünüm stabildir. Derecelendirme raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937411
BIST
13:031.446
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -5,80
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.452
|
1.457
En Düşük
1.442
13:038,3928
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0226
|Açılış
|: 8,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3750
|
8,4355
En Düşük
8,3755
13:0310,2579
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0014
|Açılış
|: 10,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
|
10,2867
En Düşük
10,2161
13:03507,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,25
|Açılış
|: 507,83
|
|Önceki Kapanış
|: 509,08
|
511,27
En Düşük
506,31
BIST En Aktif Hisseler13:03
|SANFM
|16,72
|6.423.437
|% 10,00
|
|TRILC
|42,90
|112.236.030
|% 10,00
|
|MERKO
|6,83
|17.867.154
|% 9,98
|
|SEYKM
|24,94
|27.038.465
|% 9,96
|
|SONME
|41,94
|12.585.197
|% 8,54
|
|KUTPO
|61,10
|171.029.488
|% -9,95
|
|DERHL
|8,22
|9.773.928
|% -8,87
|
|FRIGO
|22,60
|13.874.636
|% -7,38
|
|MZHLD
|27,50
|5.500
|% -6,97
|
|SAYAS
|28,92
|17.680.946
|% -6,23
|
|GARAN
|8,08
|594.085.185
|% -0,98
|
|KOZAL
|128,80
|463.619.711
|% 0,31
|
|ASELS
|15,50
|397.341.530
|% 2,31
|
|PETKM
|6,39
|371.383.305
|% -1,08
|
|KRDMD
|8,02
|339.881.889
|% -0,12
|
|TSKB
|1,39
|135.852.555
|% 1,46
|
|YKBNK
|2,16
|163.009.390
|% 0,00
|
|GARAN
|8,08
|594.085.185
|% -0,98
|
|KARSN
|4,72
|290.926.929
|% -2,48
|
|PETKM
|6,39
|371.383.305
|% -1,08
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3886
|8,3928
|% -0,27
|
|Euro
|10,2529
|10,2579
|% -0,01
|
|Sterlin
|11,8274
|11,8867
|% -0,38
|
|Frank
|9,3153
|9,3714
|% -0,22
|
|Riyal
|2,2314
|2,2426
|% -0,26
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|0,34
|
|Altın Gr.
|508
|508
|-1,38
|
|Cumhuriyet
|3.352
|3.402
|11,00
|
|Tam
|3.337
|3.421
|12,28
|
|Yarım
|1.613
|1.655
|5,94
|
|Çeyrek
|809
|827
|2,97
|
|Gümüş.Ons
|27,67
|27,70
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,46
|7,47
|0,01
|
|B. Petrol
|67,56
|67,56
|1,21
|