***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.03.2022 16:50
***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Genel Müdürü Sayın Ömer Karakuş'un Türkiye İş Bankası A.Ş.'deki görevinden 31.3.2022 tarihinden itibaren emekli olması sebebi ile Şirketimizden ayrılma talebi Yönetim Kurulumuz tarafından uygun bulunmuş olup, Sayın Karakuş'un ayrılması ile boşalan Genel Müdürlük görevine 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren Sayın Şahismail Şimşek'in atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013081
BIST
17:172.182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 5,49
|Açılış
|: 2.180
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|Önceki Kapanış
|: 2.176
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2.195
En Düşük
2.180
17:1714,8527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0285
|Açılış
|: 14,8300
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|Önceki Kapanış
|: 14,8450
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14,8584
En Düşük
14,7991
17:1716,3703
En Yüksek
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|: 0,26%
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|Önceki Kapanış
|: 16,2900
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16,4204
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16,2680
17:17932,07
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|| -0,61
|Açılış
|: 932,07
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|Önceki Kapanış
|: 932,68
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937,51
En Düşük
927,88
BIST En Aktif Hisseler17:15
|ACSEL
|29,04
|31.410.432
|% 10,00
|
|PKENT
|255,60
|117.091.615
|% 9,98
|
|SERVE
|16,57
|539.619
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|54.657.094
|% 9,94
|
|ENSRI
|20,48
|260.499.387
|% 9,93
|
|SANEL
|6,10
|2.204.642
|% -7,15
|
|GZNMI
|32,62
|144.965.249
|% -5,50
|
|ANHYT
|13,87
|22.537.384
|% -5,11
|
|ISSEN
|15,34
|17.512.398
|% -4,01
|
|KONKA
|13,22
|130.318.586
|% -3,99
|
|KRDMD
|15,33
|1.505.330.582
|% -0,26
|
|SASA
|60,10
|1.259.118.346
|% 2,65
|
|THYAO
|28,26
|1.206.835.726
|% 0,50
|
|KARSN
|4,90
|1.103.437.413
|% 8,89
|
|GARAN
|12,11
|964.923.506
|% 0,50
|
|KARSN
|4,90
|1.103.437.413
|% 8,89
|
|DOHOL
|3,25
|379.666.934
|% 0,62
|
|YKBNK
|3,94
|418.577.461
|% 0,25
|
|KRDMD
|15,33
|1.505.330.582
|% -0,26
|
|EKGYO
|2,29
|222.055.866
|% 1,33
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8452
|14,8525
|% 0,19
|
|Euro
|16,3498
|16,3659
|% 0,23
|
|Sterlin
|19,5303
|19,6282
|% 0,26
|
|Frank
|15,9294
|16,0254
|% 0,41
|
|Riyal
|3,9472
|3,9670
|% 0,25
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.952
|1.953
|-4,82
|
|Altın Gr.
|931
|931
|-1,27
|
|Cumhuriyet
|6.173
|6.266
|-9,00
|
|Tam
|6.139
|6.292
|-15,45
|
|Yarım
|2.967
|3.044
|-7,48
|
|Çeyrek
|1.488
|1.522
|-3,73
|
|Gümüş.Ons
|25,38
|25,40
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|12,11
|12,12
|-0,05
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|B. Petrol
|117
|117
|-2,39
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Seans Raporu
17:15
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17:30ELITE
Yüzde 4.80 oranında artışla 18.11 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 741, 726 adet işlem
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17:28XU100
Endeks 2, 182 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 25 üstünde . İşlem hacmi 18, 514.00 milyon TL de
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17:28BAKAB
Yüzde 6.61 oranında artışla 20.00 lira fiyatla işlem gören hissede 643, 648 adet işlem
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17:27AYEN
Yüzde 7.44 oranında artışla 13.86 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 380, 733 adet işlem
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17:26MEDTR
Yüzde 4.34 oranında artışla 13.47 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 155, 880 adet işlem