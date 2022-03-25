***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Genel Müdürü Sayın Ömer Karakuş'un Türkiye İş Bankası A.Ş.'deki görevinden 31.3.2022 tarihinden itibaren emekli olması sebebi ile Şirketimizden ayrılma talebi Yönetim Kurulumuz tarafından uygun bulunmuş olup, Sayın Karakuş'un ayrılması ile boşalan Genel Müdürlük görevine 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren Sayın Şahismail Şimşek'in atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013081BIST