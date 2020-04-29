***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.05.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 764.300.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 28.08.2020Vade (Gün Sayısı) 120Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 9,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 9,81Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFISFA82024Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Vade Başlangıç Tarihi 30.04.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 250.000.000İhraç Fiyatı 0,96971Kupon Sayısı 0Döviz Cinsi TRYEk Açıklamalar764.300.000.-TL ihraç tavanı dahilinde 01.07.2019 tarihli 444.000.000.-TL ve 02.08.2019 tarihli 320.300.000.-TL onaylı Finansman Bonosu ihraç belgeleri kapsamında Şirketimizin, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 120 gün vadeli 250.000.000-TL nominal değerli finansman bonosu vade başlangıç tarihi 30 Nisan 2020 , itfa tarihi 28 Ağustos 2020 olacak şekilde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841089BIST