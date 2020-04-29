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***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

29.04.2020 13:19
GÜNCEL HABERLER



***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.05.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 764.300.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 28.08.2020
Vade (Gün Sayısı) 120
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 9,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 9,81
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFISFA82024
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 30.04.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 250.000.000
İhraç Fiyatı 0,96971
Kupon Sayısı 0
Döviz Cinsi TRY

Ek Açıklamalar
764.300.000.-TL ihraç tavanı dahilinde 01.07.2019 tarihli 444.000.000.-TL ve 02.08.2019 tarihli 320.300.000.-TL onaylı Finansman Bonosu ihraç belgeleri kapsamında Şirketimizin, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 120 gün vadeli 250.000.000-TL nominal değerli finansman bonosu vade başlangıç tarihi 30 Nisan 2020 , itfa tarihi 28 Ağustos 2020 olacak şekilde gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841089


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
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ADESE 1,54 132.463.675 % 10,00  
PAPIL 14,52 37.574.791 % 10,00  
AYCES 25,30 1.035.517 % 10,00  
EGCYO 0,66 69.078 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6304 8,6737 % -0,27  
Frank 7,1364 7,1794 % -0,01  
Riyal 1,8530 1,8623 % 0,00  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.707 1.707 -1,47  
Altın Gr. 383 383 -0,95  
Cumhuriyet 2.452 2.510 -5,60  
Tam 2.517 2.571 -5,70  
Yarım 1.226 1.257 -2,90  
Çeyrek 615 629 -1,40  
Gümüş.Ons 15,23 15,27 0,10  
Gümüş Gr. 3,42 3,42 0,01  
B. Petrol 23,67 23,67 0,93  
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