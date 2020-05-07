***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
07.05.2020 16:07
ldirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.05.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 764.300.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 25.09.2020
Vade (Gün Sayısı) 140
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 9,15
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 9,41
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFISFA92015
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 08.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 223.300.000
İhraç Fiyatı 0,96609
Kupon Sayısı 0
Döviz Cinsi TRY
Ek Açıklamalar
764.300.000.-TL ihraç tavanı dahilinde 01.07.2019 tarihli 444.000.000.-TL ve 02.08.2019 tarihli 320.300.000.-TL onaylı Finansman Bonosu ihraç belgeleri kapsamında Şirketimizin, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 140 gün vadeli 223.300.000-TL nominal değerli finansman bonosu vade başlangıç tarihi 8 Mayıs 2020 , itfa tarihi 25 Eylül 2020 olacak şekilde gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843372
BIST