***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









ldirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.05.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 764.300.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 25.09.2020Vade (Gün Sayısı) 140Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 9,15Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 9,41Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFISFA92015Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Vade Başlangıç Tarihi 08.05.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 223.300.000İhraç Fiyatı 0,96609Kupon Sayısı 0Döviz Cinsi TRYEk Açıklamalar764.300.000.-TL ihraç tavanı dahilinde 01.07.2019 tarihli 444.000.000.-TL ve 02.08.2019 tarihli 320.300.000.-TL onaylı Finansman Bonosu ihraç belgeleri kapsamında Şirketimizin, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 140 gün vadeli 223.300.000-TL nominal değerli finansman bonosu vade başlangıç tarihi 8 Mayıs 2020 , itfa tarihi 25 Eylül 2020 olacak şekilde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843372BIST