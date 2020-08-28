***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
28.08.2020 12:01
***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFISFA82024 ISIN Kodlu Bono İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.05.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 764.300.000
İhraç
13:161.107
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,59
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.109
|
1.114
En Düşük
1.106
13:167,3293
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0278
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,3783
En Düşük
7,3227
13:168,7216
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0205
|Açılış
|: 8,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7000
|
8,7473
En Düşük
8,6699
13:16460,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 4,41
|Açılış
|: 460,29
|
|Önceki Kapanış
|: 455,88
|
462,30
En Düşük
454,53
BIST En Aktif Hisseler13:14
|RALYH
|6,49
|19.873.770
|% 10,00
|
|METUR
|2,75
|4.188.268
|% 10,00
|
|KENT
|493,70
|21.441.885
|% 9,98
|
|ISGSY
|8,83
|12.910.252
|% 9,96
|
|IZMDC
|26,06
|19.101.527
|% 9,96
|
|QNBFL
|126,40
|1.361.230
|% -6,99
|
|AYES
|5,61
|25.727
|% -6,50
|
|BMELK
|5,00
|390.765
|% -5,84
|
|FADE
|5,00
|2.396.774
|% -5,48
|
|ORMA
|9,30
|57.305
|% -5,20
|
|KRDMD
|3,05
|592.478.220
|% 3,74
|
|PETKM
|4,08
|587.762.207
|% -0,24
|
|TSPOR
|5,20
|472.585.048
|% 7,00
|
|ZOREN
|2,84
|433.544.506
|% 5,58
|
|GARAN
|6,97
|399.489.047
|% -0,29
|
|KRDMD
|3,05
|592.478.220
|% 3,74
|
|ZOREN
|2,84
|433.544.506
|% 5,58
|
|PETKM
|4,08
|587.762.207
|% -0,24
|
|TSPOR
|5,20
|472.585.048
|% 7,00
|
|AKENR
|1,97
|181.913.411
|% 1,03
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3237
|7,3314
|% -0,35
|
|Euro
|8,7120
|8,7206
|% 0,22
|
|Sterlin
|9,7113
|9,7600
|% 0,42
|
|Frank
|8,0789
|8,1276
|% 0,35
|
|Riyal
|1,9496
|1,9593
|% -0,20
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.953
|23,10
|
|Altın Gr.
|460
|460
|4,55
|
|Cumhuriyet
|3.065
|3.112
|39,00
|
|Tam
|3.046
|3.123
|29,91
|
|Yarım
|1.472
|1.511
|14,47
|
|Çeyrek
|738
|755
|7,24
|
|Gümüş.Ons
|27,46
|27,50
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,10
|
|B. Petrol
|45,44
|45,44
|-0,16
|