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***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

25.09.2020 10:33
GÜNCEL HABERLER



***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFISFA92015 ISIN Kodlu Bono İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.05.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 764.300.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 25.09.2020
Vade (Gün Sayısı) 140
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 9,15
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 9,41
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFISFA92015
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 08.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 223.300.000
İhraç Fiyatı 0,96609
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 25.09.2020
Kayıt Tarihi 24.09.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 25.09.2020
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihracı gerçekleştirilen, vade başlangıç tarihi 8 Mayıs 2020, itfa tarihi ise 25 Eylül 2020 olan TRFISFA92015 ISIN Kodlu, 223.300.000.-TL nominal değerli Finansman Bonosunun itfa ödemesi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876646


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MERKO 9,02 32.459.231 % 10,00  
VANGD 4,73 3.868.738 % 10,00  
TKURU 777,70 2.686.954 % 10,00  
JANTS 198,00 1.862.982 % 10,00  
KSTUR 209,00 162.602 % 10,00  
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11:51 Alış Satış %  
Dolar 7,5642 7,5690 % -0,74  
Euro 8,8142 8,8213 % -0,92  
Sterlin 9,6423 9,6906 % -0,47  
Frank 8,1413 8,1904 % -0,64  
Riyal 2,0138 2,0239 % -0,64  
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11:51 Alış Satış %  
Altın Gr. 454 454 -3,82  
Cumhuriyet 3.050 3.090 -37,00  
Tam 3.025 3.103 -42,66  
Yarım 1.462 1.501 -20,64  
Çeyrek 733 750 -10,32  
Seans Raporu 11:51
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