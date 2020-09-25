***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFISFA92015 ISIN Kodlu Bono İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.05.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 764.300.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 25.09.2020Vade (Gün Sayısı) 140Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 9,15Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 9,41Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFISFA92015Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Vade Başlangıç Tarihi 08.05.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 223.300.000İhraç Fiyatı 0,96609Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 25.09.2020Kayıt Tarihi 24.09.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 25.09.2020Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihracı gerçekleştirilen, vade başlangıç tarihi 8 Mayıs 2020, itfa tarihi ise 25 Eylül 2020 olan TRFISFA92015 ISIN Kodlu, 223.300.000.-TL nominal değerli Finansman Bonosunun itfa ödemesi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876646BIST