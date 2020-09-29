***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 01.09.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 672.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 08.01.2021Vade (Gün Sayısı) 101Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 13,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 14,17Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFISFA12112Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Vade Başlangıç Tarihi 29.09.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 345.000.000İhraç Fiyatı 0,96399Kupon Sayısı 0Döviz Cinsi TRYEk Açıklamalar672.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde 24.09.2020 tarihli 448.700.000.-TL onaylı Finansman Bonosu ihraç belgesi kapsamında Şirketimizin, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 101 gün vadeli 345.000.000-TL nominal değerli finansman bonosu vade başlangıç tarihi 29 Eylül 2020 , itfa tarihi 8 Ocak 2021 olacak şekilde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877175BIST