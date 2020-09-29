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***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

29.09.2020 13:47
GÜNCEL HABERLER



***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.09.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 672.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 08.01.2021
Vade (Gün Sayısı) 101
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 13,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 14,17
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFISFA12112
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 29.09.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 345.000.000
İhraç Fiyatı 0,96399
Kupon Sayısı 0
Döviz Cinsi TRY

Ek Açıklamalar
672.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde 24.09.2020 tarihli 448.700.000.-TL onaylı Finansman Bonosu ihraç belgesi kapsamında Şirketimizin, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 101 gün vadeli 345.000.000-TL nominal değerli finansman bonosu vade başlangıç tarihi 29 Eylül 2020 , itfa tarihi 8 Ocak 2021 olacak şekilde gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877175


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TKURU 940,90 2.984.535 % 10,00  
TLMAN 41,16 63.396.718 % 9,99  
UZERB 23,58 123.795 % 9,98  
ACSEL 19,63 27.586.624 % 9,97  
TACTR 15,67 788.405 % 9,96  
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14:03 Alış Satış %  
Dolar 7,8049 7,8109 % 0,13  
Euro 9,1398 9,1484 % 0,49  
Sterlin 9,9991 10,0493 % 0,13  
Frank 8,4236 8,4743 % 0,17  
Riyal 2,0722 2,0826 % -0,12  
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14:03 Alış Satış %  
Altın Ons 1.886 1.886 4,79  
Altın Gr. 472 472 -0,21  
Cumhuriyet 3.135 3.182 25,00  
Tam 3.116 3.194 19,02  
Yarım 1.506 1.545 9,20  
Çeyrek 755 773 4,60  
Gümüş.Ons 23,82 23,85 0,17  
Gümüş Gr. 5,96 5,97 0,02  
B. Petrol 42,67 42,67 -0,20  
Seans Raporu 14:03
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