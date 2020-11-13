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***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

13.11.2020 11:25
GÜNCEL HABERLER



***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.09.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 672.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 11.02.2021
Vade (Gün Sayısı) 90
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 15,75
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 16,71
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFISFA22111
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 13.11.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 216.190.000
İhraç Fiyatı 0,96262
Kupon Sayısı 0
Döviz Cinsi TRY

Ek Açıklamalar
24.09.2020 tarihli 672.000.000.-TL ihraç tavanı kapsamında Şirketimizin, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 90 gün vadeli 216.190.000-TL nominal değerli finansman bonosu vade başlangıç tarihi 13 Kasım 2020 , itfa tarihi 11 Şubat 2021 olacak şekilde gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888373


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BIST En Aktif Hisseler12:42
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SEYKM 13,97 13.048.428 % 10,00  
KARTN 2.145,00 44.772.419 % 10,00  
TKURU 430,50 5.954.246 % 9,99  
SKTAS 5,29 10.275.370 % 9,98  
IZTAR 10,04 3.819.895 % 9,97  
daha fazla
12:42 Alış Satış %  
Dolar 7,6328 7,6385 % -0,65  
Euro 9,0288 9,0387 % -0,65  
Sterlin 10,0369 10,0873 % -0,24  
Frank 8,3350 8,3852 % -0,41  
Riyal 2,0343 2,0445 % -0,51  
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12:42 Alış Satış %  
Altın Gr. 461 461 -2,73  
Cumhuriyet 3.069 3.115 -34,00  
Tam 3.048 3.127 -37,75  
Yarım 1.473 1.513 -18,26  
Çeyrek 739 756 -9,14  
Gümüş Gr. 5,96 5,97 -0,04  
Seans Raporu 12:42
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