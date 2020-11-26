***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFISFAK2018 ISIN Kodlu Bono İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.07.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 450.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 26.11.2020Vade (Gün Sayısı) 90Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 12,75Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 13,38Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFISFAK2018Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Vade Başlangıç Tarihi 28.08.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 330.800.000İhraç Fiyatı 0,96952Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 26.11.2020Kayıt Tarihi 25.11.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 26.11.2020Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihracı gerçekleştirilen, vade başlangıç tarihi 28 Ağustos 2020, itfa tarihi ise 26 Kasım 2020 olan TRFISFAK2018 ISIN Kodlu, 330.800.000.-TL nominal değerli Finansman Bonosunun itfa ödemesi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890121BIST