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***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

08.01.2021 12:15



***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFISFA12112 ISIN Kodlu Bono İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.09.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 672.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 08.01.2021
Vade (Gün Sayısı) 101
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 13,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 14,17
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFISFA12112
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 29.09.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 345.000.000
İhraç Fiyatı 0,96399
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 08.01.2021
Kayıt Tarihi 07.01.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 08.01.2021
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihracı gerçekleştirilen, vade başlangıç tarihi 29 Eylül 2020, itfa tarihi ise 8 Ocak 2021 olan TRFISFA12112 ISIN Kodlu, 345.000.000-TL nominal değerli Finansman Bonosunun itfa ödemesi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898206


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Tam 2.965 3.042 -14,73  
Yarım 1.433 1.472 -7,13  
Çeyrek 719 736 -3,56  
Gümüş.Ons 26,50 26,54 -0,66  
Gümüş Gr. 6,31 6,32 -0,11  
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