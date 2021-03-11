***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.11.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 787.400.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 05.07.2021Vade (Gün Sayısı) 116Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,25Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,41Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFISFA72116Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Vade Başlangıç Tarihi 11.03.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 170.000.000İhraç Fiyatı 0,94518Kupon Sayısı 0Döviz Cinsi TRYEk Açıklamalar31.12.2020 tarihli 787.400.000.-TL ihraç tavanı kapsamında Şirketimizin, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 116 gün vadeli 170.000.000-TL nominal değerli finansman bonosu vade başlangıç tarihi 11 Mart 2021 , itfa tarihi 5 Temmuz 2021 olacak şekilde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917251BIST