***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 03.05.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.167.560.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 22.10.2021Vade (Gün Sayısı) 120Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,10Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,35Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFISFAE2115Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Vade Başlangıç Tarihi 24.06.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 469.080.000İhraç Fiyatı 0,94092Kupon Sayısı 0Döviz Cinsi TRYEk Açıklamalar1.167.560.000-TL ihraç tavanı dahilinde 10.06.2021 tarihli 997.560.000-TL onaylı Finansman Bonosu ihraç belgesi kapsamında Şirketimizin, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 120 gün vadeli 469.080.000-TL nominal değerli finansman bonosu vade başlangıç tarihi 24 Haziran 2021 , itfa tarihi 22 Ekim 2021 olacak şekilde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943701BIST