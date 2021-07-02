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***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

02.07.2021 14:19



***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.05.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.167.560.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 02.11.2021
Vade (Gün Sayısı) 120
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,10
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,35
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFISFAK2117
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 05.07.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 170.660.000
İhraç Fiyatı 0,94092
Kupon Sayısı 0
Döviz Cinsi TRY

Ek Açıklamalar
1.167.560.000-TL ihraç tavanı dahilinde 10.06.2021 tarihli 997.560.000-TL onaylı Finansman Bonosu ihraç belgesi kapsamında Şirketimizin, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 120 gün vadeli 170.660.000-TL nominal değerli finansman bonosu vade başlangıç tarihi 5 Temmuz 2021 , itfa tarihi 2 Kasım 2021 olacak şekilde gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945694


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Altın Gr. 500 500 5,77  
Cumhuriyet 3.296 3.345 9,00  
Tam 3.287 3.370 23,48  
Yarım 1.589 1.630 11,36  
Çeyrek 797 815 5,68  
Gümüş.Ons 26,18 26,22 0,18  
Gümüş Gr. 7,32 7,33 0,09  
B. Petrol 75,68 75,68 -0,16  
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