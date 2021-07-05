***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFISFA72116 ISIN Kodlu Bono İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.11.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 787.400.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 05.07.2021Vade (Gün Sayısı) 116Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,25Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,41Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFISFA72116Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Vade Başlangıç Tarihi 11.03.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 170.000.000İhraç Fiyatı 0,94518Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 05.07.2021Kayıt Tarihi 02.07.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 05.07.2021Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihracı gerçekleştirilen, vade başlangıç tarihi 11 Mart 2021, itfa tarihi ise 5 Temmuz 2021 olan TRFISFA72116 ISIN Kodlu, 170.000.000-TL nominal değerli Finansman Bonosunun itfa ödemesi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946181BIST