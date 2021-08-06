***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFISFA82115 ISIN Kodlu Bono İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.11.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 787.400.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 06.08.2021Vade (Gün Sayısı) 120Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,30Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,58Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFISFA82115Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Vade Başlangıç Tarihi 08.04.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 262.150.000İhraç Fiyatı 0,94033Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 06.08.2021Kayıt Tarihi 05.08.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 06.08.2021Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihracı gerçekleştirilen, vade başlangıç tarihi 8 Nisan 2021, itfa tarihi ise 6 Ağustos 2021 olan TRFISFA82115 ISIN Kodlu, 262.150.000-TL nominal değerli Finansman Bonosunun itfa ödemesi gerçekleştirilmiştir..http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955309BIST