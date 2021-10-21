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***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

21.10.2021 14:45



***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.05.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.167.560.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 21.02.2022
Vade (Gün Sayısı) 122
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,10
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFISFA22210
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 22.10.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 527.820.000
İhraç Fiyatı 0,94325
Kupon Sayısı 0
Döviz Cinsi TRY

Ek Açıklamalar
1.167.560.000-TL ihraç tavanı dahilinde 10.06.2021 tarihli 997.560.000-TL ve 170.000.000-TL onaylı Finansman Bonosu ihraç belgeleri kapsamında Şirketimizin, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 122 gün vadeli 527.820.000-TL nominal değerli finansman bonosu vade başlangıç tarihi 22 Ekim 2021 , itfa tarihi 21 Şubat 2022 olacak şekilde gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971689


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DOBUR 37,34 10.719.757 % 9,82  
EDIP 3,92 51.496.878 % 9,80  
FROTO 193,80 1.590.205.822 % 9,62  
HLGYO 2,62 37.988.171 % 9,62  
OLMK 7,69 9.307.124 % 9,23  
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Altın Gr. 543 543 14,86  
Cumhuriyet 3.570 3.624 70,00  
Tam 3.551 3.640 69,48  
Yarım 1.716 1.761 33,61  
Çeyrek 861 880 16,80  
Gümüş.Ons 24,16 24,19 -0,12  
Gümüş Gr. 7,35 7,36 0,16  
B. Petrol 84,71 84,71 -1,11  
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