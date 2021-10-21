***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 03.05.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.167.560.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 21.02.2022Vade (Gün Sayısı) 122Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,00Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,10Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFISFA22210Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Vade Başlangıç Tarihi 22.10.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 527.820.000İhraç Fiyatı 0,94325Kupon Sayısı 0Döviz Cinsi TRYEk Açıklamalar1.167.560.000-TL ihraç tavanı dahilinde 10.06.2021 tarihli 997.560.000-TL ve 170.000.000-TL onaylı Finansman Bonosu ihraç belgeleri kapsamında Şirketimizin, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 122 gün vadeli 527.820.000-TL nominal değerli finansman bonosu vade başlangıç tarihi 22 Ekim 2021 , itfa tarihi 21 Şubat 2022 olacak şekilde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971689BIST