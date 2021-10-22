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***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

22.10.2021 16:46



***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFISFAE2115 ISIN Kodlu Bono İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.05.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.167.560.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 22.10.2021
Vade (Gün Sayısı) 120
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,10
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,35
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFISFAE2115
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 24.06.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 469.080.000
İhraç Fiyatı 0,94092
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 22.10.2021
Kayıt Tarihi 21.10.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 22.10.2021
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihracı gerçekleştirilen, vade başlangıç tarihi 24 Haziran 2021, itfa tarihi ise 22 Ekim 2021 olan TRFISFAE2115 ISIN Kodlu, 469.080.000-TL nominal değerli Finansman Bonosunun itfa ödemesi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972006


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COSMO 11,68 1.250.531 % 9,98  
ERBOS 94,35 87.824.087 % 9,97  
YEOTK 65,60 58.869.363 % 9,88  
AKFGY 5,70 22.531.920 % 9,83  
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Sterlin 13,1919 13,2580 % 0,86  
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Riyal 2,5503 2,5631 % 0,88  
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Altın Ons 1.809 1.809 25,86  
Altın Gr. 557 557 12,13  
Cumhuriyet 3.669 3.725 101,00  
Tam 3.654 3.746 106,05  
Yarım 1.766 1.812 51,30  
Çeyrek 886 906 25,66  
Gümüş.Ons 24,69 24,72 0,54  
Gümüş Gr. 7,58 7,59 0,20  
B. Petrol 85,45 85,45 0,84  
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