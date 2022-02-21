***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 03.05.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.167.560.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 01.07.2022Vade (Gün Sayısı) 130Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,15Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,23Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFISFA72215Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Vade Başlangıç Tarihi 21.02.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 400.000.000İhraç Fiyatı 0,93928Kupon Sayısı 0Döviz Cinsi TRYEk Açıklamalar02.12.2021 tarihli 984.220.000.-TL ihraç tavanı kapsamında Şirketimizin, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 130 gün vadeli 400.000.000-TL nominal değerli finansman bonosu vade başlangıç tarihi 21 Şubat 2022 , itfa tarihi 1 Temmuz 2022 olacak şekilde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003171BIST