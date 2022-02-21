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***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

21.02.2022 16:12
***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)


***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFISFA22210 ISIN Kodlu Bono İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.05.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.167.560.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 21.02.2022
Vade (Gün Sayısı) 122
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,10
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFISFA22210
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 22.10.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 527.820.000
İhraç Fiyatı 0,94325
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 21.02.2022
Kayıt Tarihi 18.02.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 21.02.2022
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihracı gerçekleştirilen, vade başlangıç tarihi 22 Ekim 2021, itfa tarihi ise 21 Şubat 2022 olan TRFISFA22210 ISIN Kodlu, 527.820.000-TL nominal değerli Finansman Bonosunun itfa ödemesi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003172


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PAPIL 19,69 53.457.584 % 10,00  
LKMNH 14,63 42.244.877 % 10,00  
OTKAR 455,90 336.242.002 % 9,99  
POLTK 548,60 43.908.025 % 9,98  
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Cumhuriyet 5.532 5.616 -7,00  
Tam 5.504 5.641 -10,90  
Yarım 2.660 2.729 -5,27  
Çeyrek 1.334 1.364 -2,64  
Gümüş.Ons 23,91 23,94 0,00  
Gümüş Gr. 10,50 10,51 0,01  
B. Petrol 93,84 93,84 2,45  
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