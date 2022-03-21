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***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

21.03.2022 15:37
***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)


***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFISFA32219 ISIN Kodlu Bono İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.11.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 984.220.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 21.03.2022
Vade (Gün Sayısı) 88
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 20,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 22,15
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFISFA32219
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 23.12.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 57.600.000
İhraç Fiyatı 0,9529
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 21.03.2022
Kayıt Tarihi 18.03.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 21.03.2022
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihracı gerçekleştirilen, vade başlangıç tarihi 23 Aralık 2021, itfa tarihi ise 21 Mart 2022 olan TRFISFA32219 ISIN Kodlu, 57.600.000-TL nominal değerli Finansman Bonosunun itfa ödemesi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011749


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Cumhuriyet 6.085 6.177 27,00  
Tam 6.055 6.208 27,89  
Yarım 2.927 3.003 13,49  
Çeyrek 1.468 1.502 6,74  
Gümüş.Ons 25,13 25,16 0,18  
Gümüş Gr. 11,93 11,94 0,06  
B. Petrol 114 114 5,79  
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