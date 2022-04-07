***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 01.11.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 984.220.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 06.07.2022Vade (Gün Sayısı) 90Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,30Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,60Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFISFA72223Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Vade Başlangıç Tarihi 07.04.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 139.000.000İhraç Fiyatı 0,95682Kupon Sayısı 0Döviz Cinsi TRYEk Açıklamalar02.12.2021 tarihli 984.220.000.-TL ihraç tavanı kapsamında Şirketimizin, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 90 gün vadeli 139.000.000-TL nominal değerli finansman bonosu vade başlangıç tarihi 7 Nisan 2022 , itfa tarihi 6 Temmuz 2022 olacak şekilde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016870BIST