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***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

07.04.2022 12:01
***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)


***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.11.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 984.220.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 06.07.2022
Vade (Gün Sayısı) 90
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,30
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,60
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFISFA72223
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 07.04.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 139.000.000
İhraç Fiyatı 0,95682
Kupon Sayısı 0
Döviz Cinsi TRY

Ek Açıklamalar
02.12.2021 tarihli 984.220.000.-TL ihraç tavanı kapsamında Şirketimizin, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 90 gün vadeli 139.000.000-TL nominal değerli finansman bonosu vade başlangıç tarihi 7 Nisan 2022 , itfa tarihi 6 Temmuz 2022 olacak şekilde gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016870


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLKIM 20,50 127.615.931 % 10,01  
NATEN 57,75 56.755.841 % 10,00  
CASA 121,20 1.009.232 % 9,98  
KONKA 16,59 106.993.172 % 9,94  
PAGYO 12,39 1.459.471 % 9,94  
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13:36 Alış Satış %  
Dolar 14,7507 14,7556 % 0,34  
Euro 16,0738 16,0885 % 0,34  
Sterlin 19,2363 19,3328 % 0,36  
Frank 15,7462 15,8411 % 0,30  
Riyal 3,9215 3,9412 % 0,30  
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13:36 Alış Satış %  
Altın Ons 1.927 1.927 2,02  
Altın Gr. 914 914 3,64  
Cumhuriyet 6.064 6.155 -3,00  
Tam 6.036 6.186 -2,81  
Yarım 2.917 2.992 -1,36  
Çeyrek 1.463 1.496 -0,68  
Gümüş.Ons 24,38 24,41 -0,06  
Gümüş Gr. 11,58 11,60 0,02  
B. Petrol 102 102 1,33  
Seans Raporu 13:36
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