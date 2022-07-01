***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFISFA72215 ISIN Kodlu Bono İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaYönetim Kurulu Karar Tarihi 03.05.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.167.560.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 01.07.2022Vade (Gün Sayısı) 130Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,15Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,23Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFISFA72215Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Vade Başlangıç Tarihi 21.02.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 400.000.000İhraç Fiyatı 0,93928Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 01.07.2022Kayıt Tarihi 30.06.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 01.07.2022Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?DRC RATING AA- 20.05.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihracı gerçekleştirilen, vade başlangıç tarihi 21 Şubat 2022, itfa tarihi ise 1 Temmuz 2022 olan TRFISFA72215 ISIN Kodlu, 400.000.000-TL nominal değerli Finansman Bonosunun itfa ödemesi gerçekleştirilmiştir..http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040607BIST