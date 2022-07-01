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***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

01.07.2022 11:22
***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)


***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFISFA72215 ISIN Kodlu Bono İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.05.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.167.560.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 01.07.2022
Vade (Gün Sayısı) 130
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,15
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,23
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFISFA72215
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 21.02.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 400.000.000
İhraç Fiyatı 0,93928
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 01.07.2022
Kayıt Tarihi 30.06.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 01.07.2022
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
DRC RATING AA- 20.05.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihracı gerçekleştirilen, vade başlangıç tarihi 21 Şubat 2022, itfa tarihi ise 1 Temmuz 2022 olan TRFISFA72215 ISIN Kodlu, 400.000.000-TL nominal değerli Finansman Bonosunun itfa ödemesi gerçekleştirilmiştir..




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040607


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Tam 6.428 6.518 -72,00  
Yarım 3.146 3.187 -35,00  
Çeyrek 1.576 1.593 -18,00  
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Gümüş Gr. 10,62 10,63 -0,27  
B. Petrol 109 109 -0,37  
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