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***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

21.08.2020 19:03
GÜNCEL HABERLER



***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
OZAN GÜRSOY Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 18.08.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil
Uygar Şafak Öğün Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 08.06.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi T. İş Bankası A.Ş. Güneşli Kurumsal Şubesi Müdürü Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
NURLAN EROL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 10.01.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi TSKB A.Ş. Krediler Müdürü Evet Bağımsız Üye Değil
Necati Çağlar Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 22.03.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi T. İş Bankası A.Ş.-Bölüm Müdürü Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi Üyesi
İbrahim Volkan Ergan Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 22.03.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi T. İş Bankası A.Ş.-Bölüm Müdürü Evet Bağımsız Üye Değil
ÖZGE KÜLLAH KURTULUŞ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 16.10.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi T. İş Bankası A.Ş.-Birim Müdürü Evet Bağımsız Üye Değil
MEHMET TÜRK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 18.08.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil
DORUK YURTKURAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 20.07.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye İş Bankası A.Ş. Müdür Yardımcısı, İş Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi,Topkapı Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, JSC İŞBANK Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
ÖMER KARAKUŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 26.08.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870735


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Yarım 1.465 1.504 6,52  
Çeyrek 735 752 3,26  
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Gümüş Gr. 6,24 6,24 -0,15  
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