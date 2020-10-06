***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.10.2020 17:41
***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Bono 400000000 TRY Yurtiçi 05.06.2017 05.06.2018 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Bono 520000000 TRY Yurtiçi 10.11.2017 10.11.2018 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Bono 444000000 TRY Yurtiçi 27.06.2019 27.06.2020 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Bono 320300000 TRY Yurtiçi 27.06.2019 27.06.2020 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Bono 420000000 TRY Yurtiçi 20.08.2020 20.08.2021 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Bono 448700000 TRY Yurtiçi 24.09.2020 24.09.2021 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Bono TRY Yurtiçi 24.09.2020 24.09.2021 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878704
BIST
18:051.154
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -7,00
|Açılış
|: 1.165
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161
|
1.170
En Düşük
1.154
18:057,7991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0345
|Açılış
|: 7,7770
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7600
|
7,8006
En Düşük
7,7419
18:059,1903
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0414
|Açılış
|: 9,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1999
En Düşük
9,1224
18:05477,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,23
|Açılış
|: 477,52
|
|Önceki Kapanış
|: 477,75
|
480,66
En Düşük
475,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|INVEO
|31,90
|37.531.892
|% 10,00
|
|DNISI
|10,56
|7.989.869
|% 10,00
|
|YAPRK
|85,80
|1.796.309
|% 10,00
|
|SRVGY
|29,04
|12.292.990
|% 10,00
|
|BEYAZ
|9,35
|13.772.487
|% 10,00
|
|ROYAL
|4,32
|1.873.774
|% -10,00
|
|ISBIR
|2.594,10
|2.249.314
|% -10,00
|
|TKURU
|679,20
|945.446
|% -9,99
|
|KSTUR
|176,90
|931.595
|% -9,97
|
|YONGA
|35,66
|8.847.334
|% -9,95
|
|GARAN
|7,11
|2.170.558.708
|% -0,97
|
|ODAS
|3,27
|1.645.689.046
|% 8,28
|
|SISE
|6,85
|1.342.664.846
|% -2,42
|
|KRDMD
|3,47
|885.523.402
|% -0,86
|
|TURSG
|6,14
|851.717.888
|% 0,99
|
|ODAS
|3,27
|1.645.689.046
|% 8,28
|
|GARAN
|7,11
|2.170.558.708
|% -0,97
|
|ZOREN
|2,66
|703.064.030
|% 1,92
|
|KRDMD
|3,47
|885.523.402
|% -0,86
|
|CEMAS
|1,84
|432.348.740
|% 5,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7892
|7,7991
|% 0,44
|
|Euro
|9,1726
|9,1903
|% 0,45
|
|Sterlin
|10,0623
|10,1128
|% 0,13
|
|Frank
|8,4859
|8,5370
|% 0,41
|
|Riyal
|2,0723
|2,0826
|% 0,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|-8,14
|
|Altın Gr.
|478
|478
|-0,04
|
|Cumhuriyet
|3.164
|3.212
|14,00
|
|Tam
|3.146
|3.226
|4,41
|
|Yarım
|1.521
|1.560
|2,13
|
|Çeyrek
|763
|780
|1,07
|
|Gümüş.Ons
|23,92
|23,96
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|-0,08
|
|B. Petrol
|42,18
|42,18
|0,89
|