***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.03.2021 17:25
***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Bono 400000000 TRY Yurtiçi 05.06.2017 05.06.2018 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Bono 520000000 TRY Yurtiçi 10.11.2017 10.11.2018 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Bono 444000000 TRY Yurtiçi 27.06.2019 27.06.2020 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Bono 320300000 TRY Yurtiçi 27.06.2019 27.06.2020 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Bono 420000000 TRY Yurtiçi 20.08.2020 20.08.2021 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Bono 448700000 TRY Yurtiçi 24.09.2020 24.09.2021 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Bono 223300000 TRY Yurtiçi 24.09.2020 24.09.2021 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Bono 355250000 TRY Yurtiçi 31.12.2020 31.12.2021 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Bono 432150000 TRY Yurtiçi 31.12.2020 31.12.2021 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913957
BIST
18:051.527
En Yüksek
|Değişim
|: 3,81%
|| 56,06
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.471
|
1.527
En Düşük
1.491
18:057,2786
En Yüksek
|Değişim
|: -1,97%
|| -0,1463
|Açılış
|: 7,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4050
|
7,4326
En Düşük
7,2183
18:058,7799
En Yüksek
|Değişim
|: -2,11%
|| -0,1895
|Açılış
|: 8,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9750
|
8,9994
En Düşük
8,7048
18:05405,33
En Yüksek
|Değişim
|: -1,69%
|| -6,97
|Açılış
|: 405,33
|
|Önceki Kapanış
|: 412,30
|
416,86
En Düşük
403,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKFN
|17,71
|5.077.103
|% 10,00
|
|OTKAR
|392,70
|309.097.599
|% 10,00
|
|UZERB
|71,50
|1.180.442
|% 10,00
|
|NTHOL
|4,84
|205.132.542
|% 10,00
|
|MAALT
|255,20
|68.117.805
|% 10,00
|
|UMPAS
|1,40
|404.860
|% -9,68
|
|SERVE
|18,05
|762.368
|% -8,38
|
|COSMO
|12,01
|592.870
|% -8,32
|
|ATSYH
|6,45
|1.059.835
|% -7,73
|
|EKIZ
|8,00
|657.552
|% -4,76
|
|SISE
|7,59
|2.772.333.860
|% 6,45
|
|THYAO
|13,80
|1.786.311.865
|% 2,30
|
|GARAN
|9,27
|1.760.073.707
|% 3,92
|
|KOZAL
|136,30
|1.416.392.912
|% 5,50
|
|PETKM
|5,38
|1.069.339.540
|% 2,28
|
|SISE
|7,59
|2.772.333.860
|% 6,45
|
|EKGYO
|2,35
|750.334.919
|% 5,38
|
|PETKM
|5,38
|1.069.339.540
|% 2,28
|
|GARAN
|9,27
|1.760.073.707
|% 3,92
|
|TSKB
|1,73
|269.215.434
|% 4,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2725
|7,2786
|% -1,97
|
|Euro
|8,7739
|8,7799
|% -2,11
|
|Sterlin
|10,1152
|10,1659
|% -1,90
|
|Frank
|7,9355
|7,9833
|% -2,39
|
|Riyal
|1,9344
|1,9441
|% -2,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.731
|3,67
|
|Altın Gr.
|405
|405
|-6,93
|
|Cumhuriyet
|2.697
|2.738
|-98,00
|
|Tam
|2.685
|2.755
|-92,97
|
|Yarım
|1.298
|1.332
|-44,97
|
|Çeyrek
|651
|666
|-22,49
|
|Gümüş.Ons
|26,77
|26,79
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|-0,06
|
|B. Petrol
|64,57
|64,57
|0,14
|