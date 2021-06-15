***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMURAT BİLGİÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 31.05.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı T. İş Bankası A.Ş. - Genel Müdür Yardımcısı, İş Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye DeğilSONER BENLİ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 31.05.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi T. İş Bankası A.Ş. Güneşli Kurumsal Şube Müdürü, İş Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi BaşkanıNecati Çağlar Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 22.03.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi T. İş Bankası A.Ş.-Bölüm Müdürü, İş Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi BaşkanıMEHMET TÜRK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 18.08.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi T. İş Bankası A.Ş.-Bölüm Müdürü, JSC İşbank Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Denetimden Sorumlu Komite BaşkanıMURAT ULUSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 31.05.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi T. İş Bankası A.Ş.-Bölüm Müdürü Evet Bağımsız Üye Değil Denetimden Sorumlu Komite ÜyesiELİF AYDOĞAN ÖZDEMİR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 31.05.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi TSKB A.Ş. Kredi İzleme Müdürü Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiÖZGE KÜLLAH KURTULUŞ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 16.10.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi T. İş Bankası A.Ş.-Birim Müdürü Evet Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi ÜyesiDORUK YURTKURAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 20.07.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye İş Bankası A.Ş. Birim Müdürü, İş Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Casaba Yön.İşl.İm.İth.İhr.Paz.Sağlık Tem.Güv.Ulaş.Tic. Ve San. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Moka Ödeme Kuruluşu A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiÖMER KARAKUŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 26.08.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Evet Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942379BIST