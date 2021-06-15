***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
15.06.2021 15:28
***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Bono 400000000 TRY Yurtiçi 05.06.2017 05.06.2018 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Bono 520000000 TRY Yurtiçi 10.11.2017 10.11.2018 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Bono 444000000 TRY Yurtiçi 27.06.2019 27.06.2020 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Bono 320300000 TRY Yurtiçi 27.06.2019 27.06.2020 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Bono 420000000 TRY Yurtiçi 20.08.2020 20.08.2021 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Bono 448700000 TRY Yurtiçi 24.09.2020 24.09.2021 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Bono 223300000 TRY Yurtiçi 24.09.2020 24.09.2021 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Bono 355250000 TRY Yurtiçi 31.12.2020 31.12.2021 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Bono 432150000 TRY Yurtiçi 31.12.2020 31.12.2021 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Bono 997560000 TRY Yurtiçi 10.06.2021 10.06.2022 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942393
BIST
15:201.441
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -13,48
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.457
En Düşük
1.432
15:208,5462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0770
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,5909
En Düşük
8,4510
15:2010,3552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0879
|Açılış
|: 10,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1600
|
10,4215
En Düşük
10,2523
15:20513,48
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 5,28
|Açılış
|: 513,48
|
|Önceki Kapanış
|: 508,20
|
515,06
En Düşük
506,11
BIST En Aktif Hisseler15:20
|MRSHL
|277,20
|4.841.988
|% 10,00
|
|UZERB
|41,80
|397.115
|% 10,00
|
|TUREX
|10,21
|84.029.361
|% 9,90
|
|EMNIS
|23,58
|1.200.380
|% 9,67
|
|EUKYO
|7,04
|6.143.098
|% 9,49
|
|TKURU
|127,80
|1.536.832
|% -10,00
|
|KLNMA
|20,14
|184.028
|% -9,93
|
|MERIT
|20,34
|1.010.573
|% -9,92
|
|YESIL
|2,57
|3.387.111
|% -9,82
|
|DENGE
|3,85
|406.906
|% -8,55
|
|EKGYO
|2,24
|988.488.502
|% 2,75
|
|THYAO
|14,50
|851.764.621
|% -0,82
|
|KRDMD
|7,48
|621.695.655
|% -2,09
|
|GARAN
|8,37
|606.663.819
|% 0,12
|
|KOZAL
|124,00
|413.096.041
|% 0,65
|
|EKGYO
|2,24
|988.488.502
|% 2,75
|
|YKBNK
|2,23
|305.163.714
|% -0,89
|
|GSRAY
|3,82
|368.450.096
|% -3,54
|
|IHLGM
|1,25
|112.953.921
|% 3,31
|
|KRDMD
|7,48
|621.695.655
|% -2,09
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5442
|8,5462
|% 0,91
|
|Euro
|10,3498
|10,3552
|% 0,86
|
|Sterlin
|11,9906
|12,0507
|% 0,67
|
|Frank
|9,4675
|9,5245
|% 0,96
|
|Riyal
|2,2739
|2,2853
|% 0,99
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|-0,99
|
|Altın Gr.
|513
|513
|4,92
|
|Cumhuriyet
|3.400
|3.451
|69,00
|
|Tam
|3.375
|3.462
|58,48
|
|Yarım
|1.631
|1.675
|28,29
|
|Çeyrek
|818
|837
|14,15
|
|Gümüş.Ons
|27,68
|27,71
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,60
|7,61
|0,02
|
|B. Petrol
|73,75
|73,75
|0,89
|
Seans Raporu
15:20
daha fazla
-
15:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 02 kaybederek (% -0.83 ) 1, 548
-
15:29XU100
Endeks 1, 441 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 94 altında . İşlem hacmi 9, 526.00 milyon TL de
-
15:28YESIL
Yüzde -9.82 oranında düşüşle 2.57 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 303, 028 adet işlem
-
15:27SONME
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 38.00 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 518 adet işlem
-
15:24XU100
Endeks 1, 441 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 95 altında . İşlem hacmi 9, 435.00 milyon TL de