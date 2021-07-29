***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.07.2021 12:14
***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
İş Finansal Kiralama A.Ş. 117346872 TRY 78,22
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. 32625000 TRY 21,75
Trakya Yatırım Holding A.Ş. 9376 TRY 0,0001
TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. 9376 TRY 0,0001
İş Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş. 9376 TRY 0,0001
TOPLAM 150000000 TRY 100,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952520
BIST
17:161.389
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -2,35
|Açılış
|: 1.383
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.390
En Düşük
1.380
17:168,4415
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0141
|Açılış
|: 8,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4930
|
8,4894
En Düşük
8,3933
17:1610,0261
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0425
|Açılış
|: 9,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,0970
En Düşük
9,9678
17:16494,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -2,82
|Açılış
|: 494,37
|
|Önceki Kapanış
|: 497,19
|
498,90
En Düşük
492,11
BIST En Aktif Hisseler17:16
|DOBUR
|14,08
|3.038.040
|% 10,00
|
|KTSKR
|22,02
|46.760.008
|% 9,99
|
|VKING
|6,50
|20.825.409
|% 9,98
|
|SELVA
|8,17
|15.527.427
|% 9,96
|
|TSGYO
|2,79
|30.176.477
|% 9,84
|
|METUR
|6,82
|97.923.330
|% -9,91
|
|HURGZ
|1,67
|28.758.343
|% -9,73
|
|MEGAP
|6,78
|142.331.293
|% -8,38
|
|MEGAP
|6,78
|142.331.293
|% -8,38
|
|ISBIR
|5.000,00
|836.970
|% -5,82
|
|GARAN
|8,49
|1.271.004.377
|% 1,80
|
|KARSN
|4,56
|714.756.488
|% 8,57
|
|KRDMD
|7,84
|633.985.272
|% 0,90
|
|YKBNK
|2,37
|592.439.691
|% 2,60
|
|EREGL
|20,02
|488.672.414
|% 0,10
|
|YKBNK
|2,37
|592.439.691
|% 2,60
|
|KARSN
|4,56
|714.756.488
|% 8,57
|
|GARAN
|8,49
|1.271.004.377
|% 1,80
|
|KRDMD
|7,84
|633.985.272
|% 0,90
|
|TRGYO
|3,54
|217.716.080
|% 5,67
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4350
|8,4415
|% -0,17
|
|Euro
|10,0178
|10,0261
|% -0,42
|
|Sterlin
|11,7157
|11,7745
|% -0,50
|
|Frank
|9,2562
|9,3119
|% -0,44
|
|Riyal
|2,2394
|2,2506
|% -0,41
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|-4,48
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-2,92
|
|Cumhuriyet
|3.278
|3.328
|-27,00
|
|Tam
|3.260
|3.342
|-29,86
|
|Yarım
|1.576
|1.617
|-14,45
|
|Çeyrek
|790
|808
|-7,22
|
|Gümüş.Ons
|25,48
|25,52
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|-0,02
|
|B. Petrol
|75,25
|75,25
|0,15
|
Seans Raporu
17:16
daha fazla
-
17:26KFEIN
Yüzde -4.24 oranında düşüşle 27.58 lira fiyatla işlem gören hissede 861, 861 adet işlem
-
17:24KFEIN
Yüzde -4.31 oranında düşüşle 27.56 lira fiyatla işlem gören hissede 852, 980 adet işlem
-
17:23YAYLA
Yüzde -3.92 oranında düşüşle 4.17 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 229, 846 adet işlem
-
17:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 98 kaybederek (% -0.16 ) 1, 229
-
17:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SELVA, VKING, KTSKR, TSGYO, DOBUR