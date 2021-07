***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)İş Finansal Kiralama A.Ş. 117346872 TRY 78,22Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. 32625000 TRY 21,75Trakya Yatırım Holding A.Ş. 9376 TRY 0,0001TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. 9376 TRY 0,0001İş Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş. 9376 TRY 0,0001TOPLAM 150000000 TRY 100,00http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952520BIST