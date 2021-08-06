***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.08.2021 16:42
***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Bono 400000000 TRY Yurtiçi 05.06.2017 05.06.2018 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Bono 520000000 TRY Yurtiçi 10.11.2017 10.11.2018
16:561.436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 3,88
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.438
En Düşük
1.425
16:568,6291
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,1092
|Açılış
|: 8,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,6294
En Düşük
8,5140
16:5610,1680
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0611
|Açılış
|: 10,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0900
|
10,1870
En Düşük
10,0744
16:56489,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -4,86
|Açılış
|: 489,33
|
|Önceki Kapanış
|: 494,19
|
497,76
En Düşük
488,68
BIST En Aktif Hisseler16:56
|KTSKR
|35,44
|54.384.812
|% 9,99
|
|GENIL
|13,00
|777.008.805
|% 9,98
|
|SNKRN
|23,16
|762.053
|% 9,97
|
|PENTA
|48,78
|7.536.512
|% 9,96
|
|DAGI
|3,55
|27.705.750
|% 9,91
|
|KRONT
|49,64
|111.367.500
|% -9,99
|
|EDIP
|4,43
|14.380.807
|% -9,96
|
|AGYO
|2,87
|12.722.531
|% -9,75
|
|ISGSY
|10,63
|97.232.588
|% -9,38
|
|METUR
|4,15
|258.123.349
|% -7,57
|
|GARAN
|9,28
|1.828.569.215
|% 0,22
|
|GENIL
|13,00
|777.008.805
|% 9,98
|
|SISE
|8,05
|723.683.156
|% 2,29
|
|THYAO
|12,80
|648.301.699
|% 0,31
|
|SASA
|30,10
|619.185.869
|% 1,48
|
|GARAN
|9,28
|1.828.569.215
|% 0,22
|
|YKBNK
|2,48
|309.402.866
|% -0,40
|
|EKGYO
|1,83
|202.935.892
|% 1,10
|
|IZMDC
|2,86
|300.036.241
|% -4,35
|
|SISE
|8,05
|723.683.156
|% 2,29
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6268
|8,6291
|% 1,28
|
|Euro
|10,1506
|10,1680
|% 0,60
|
|Sterlin
|11,9457
|12,0056
|% 0,97
|
|Frank
|9,4202
|9,4770
|% 0,68
|
|Riyal
|2,2937
|2,3052
|% 1,27
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|-40,40
|
|Altın Gr.
|490
|490
|-4,21
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.304
|-24,00
|
|Tam
|3.235
|3.318
|-32,47
|
|Yarım
|1.563
|1.605
|-15,70
|
|Çeyrek
|784
|802
|-7,85
|
|Gümüş.Ons
|24,30
|24,33
|-0,84
|
|Gümüş Gr.
|6,74
|6,75
|-0,15
|
|B. Petrol
|71,44
|71,44
|0,15
|
Seans Raporu
16:56
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17:09AKENR
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17:07XU100
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