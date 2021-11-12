Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
canlı borsa banner
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

12.11.2021 10:57
***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

a Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MURAT BİLGİÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 31.05.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı T. İş Bankası A.Ş. - Genel Müdür Yardımcısı, İş Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil
SONER BENLİ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 31.05.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi T. İş Bankası A.Ş. Güneşli Kurumsal Şube Müdürü, İş Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
Necati Çağlar Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 22.03.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi T. İş Bankası A.Ş.-Bölüm Müdürü, İş Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi Başkanı
MURAT ULUSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 31.05.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi T. İş Bankası A.Ş.-Bölüm Müdürü Evet Bağımsız Üye Değil Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
MEHMET ÇİLAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 31.08.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi T. İş Bankası A.Ş. - Bölüm Müdürü Evet Bağımsız Üye Değil Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
ELİF AYDOĞAN ÖZDEMİR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 31.05.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi TSKB A.Ş. Kredi İzleme Müdürü Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
ÖZGE KÜLLAH KURTULUŞ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 16.10.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi T. İş Bankası A.Ş.-Birim Müdürü Evet Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi Üyesi
DORUK YURTKURAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 20.07.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye İş Bankası A.Ş. Birim Müdürü, İş Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Casaba Yön.İşl.İm.İth.İhr.Paz.Sağlık Tem.Güv.Ulaş.Tic. Ve San. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Moka Ödeme Kuruluşu A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Softtech Ventures Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Softtech Yazılım Teknolojileri Araştırma Geliştirme ve Pazarlama Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Topkapı Danışmanlık Elektronik Hizmetler Pazarlama ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
ÖMER KARAKUŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 26.08.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Evet Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977303


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:541.633
Değişim :  0,52% |  8,43
Açılış :  1.631  
Önceki Kapanış :  1.625  
En Yüksek
1.639 En Düşük
1.631
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:54
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOBUR 112,50 12.935.588 % 9,97  
OZRDN 9,15 12.303.106 % 8,03  
OYLUM 9,54 16.380.277 % 7,80  
BRSAN 26,58 43.809.602 % 7,52  
DOAS 44,14 116.567.258 % 6,31  
daha fazla
10:54 Alış Satış %  
Dolar 9,9176 9,9241 % 0,21  
Euro 11,3580 11,3689 % 0,16  
Sterlin 13,2545 13,3210 % 0,43  
Frank 10,7387 10,8034 % 0,33  
Riyal 2,6410 2,6542 % 0,30  
daha fazla
10:54 Alış Satış %  
Altın Ons 1.857 1.857 -5,67  
Altın Gr. 593 593 -0,06  
Cumhuriyet 3.932 3.992 61,00  
Tam 3.913 4.011 58,95  
Yarım 1.891 1.940 28,52  
Çeyrek 949 970 14,25  
Gümüş.Ons 25,19 25,21 -0,03  
Gümüş Gr. 8,05 8,07 0,03  
B. Petrol 82,23 82,23 -0,64  
Seans Raporu 10:54
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru