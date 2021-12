***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriOrtaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin BilgiSermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon KullanıcısıBono 400000000 TRY Yurtiçi 05.06.2017 05.06.2018 Nitelikli Yatırımcıya SatışBono 520000000 TRY Yurtiçi 10.11.2017 10.11.2018 Nitelikli Yatırımcıya SatışBono 444000000 TRY Yurtiçi 27.06.2019 27.06.2020 Nitelikli Yatırımcıya SatışBono 320300000 TRY Yurtiçi 27.06.2019 27.06.2020 Nitelikli Yatırımcıya SatışBono 420000000 TRY Yurtiçi 20.08.2020 20.08.2021 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışBono 448700000 TRY Yurtiçi 24.09.2020 24.09.2021 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışBono 223300000 TRY Yurtiçi 24.09.2020 24.09.2021 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışBono 355250000 TRY Yurtiçi 31.12.2020 31.12.2021 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışBono 432150000 TRY Yurtiçi 31.12.2020 31.12.2021 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışBono 997560000 TRY Yurtiçi 10.06.2021 10.06.2022 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışBono 170000000 TRY Yurtiçi 10.06.2021 10.06.2022 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışBono 984220000 TRY Yurtiçi 02.12.2021 02.12.2022 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satışhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981237BIST