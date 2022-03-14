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***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

14.03.2022 15:21
***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ÖMER KARAKUŞ Genel Müdür Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür
HÜSEYİN ÇALIŞKAN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı
CANAN KESKİN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Yönetici Direktör, Genel Müdür Yardımcısı
AHMET UYGAR EKİN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010314


BIST
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BIST En Aktif Hisseler16:39
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BOBET 4,51 53.647.921 % 10,00  
FENER 26,42 102.465.664 % 9,99  
RAYSG 11,78 1.059.306 % 9,99  
CLEBI 212,60 23.306.616 % 9,98  
FROTO 268,20 1.188.213.069 % 9,96  
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16:39 Alış Satış %  
Dolar 14,7881 14,7963 % 0,21  
Euro 16,1913 16,2206 % 0,51  
Sterlin 19,2252 19,3216 % 0,19  
Frank 15,7324 15,8271 % 0,01  
Riyal 3,9255 3,9452 % 0,04  
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16:39 Alış Satış %  
Altın Ons 1.960 1.961 -22,20  
Altın Gr. 932 932 -9,40  
Cumhuriyet 6.162 6.255 -12,00  
Tam 6.130 6.285 -44,82  
Yarım 2.963 3.040 -21,68  
Çeyrek 1.486 1.520 -10,84  
Gümüş.Ons 25,16 25,20 -0,64  
Gümüş Gr. 11,99 12,01 -0,26  
B. Petrol 108 108 -5,07  
Seans Raporu 16:39
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