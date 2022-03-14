***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.03.2022 15:21
***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ÖMER KARAKUŞ Genel Müdür Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür
HÜSEYİN ÇALIŞKAN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı
CANAN KESKİN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Yönetici Direktör, Genel Müdür Yardımcısı
AHMET UYGAR EKİN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010314
BIST
16:412.087
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 33,01
|Açılış
|: 2.066
|
|Önceki Kapanış
|: 2.054
|
2.093
En Düşük
2.066
16:4114,8118
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0465
|Açılış
|: 14,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7600
|
14,8998
En Düşük
14,5278
16:4116,2401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1022
|Açılış
|: 16,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,2931
En Düşük
15,9026
16:41931,93
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -9,41
|Açılış
|: 931,93
|
|Önceki Kapanış
|: 941,33
|
947,91
En Düşük
919,83
BIST En Aktif Hisseler16:39
|BOBET
|4,51
|53.647.921
|% 10,00
|
|FENER
|26,42
|102.465.664
|% 9,99
|
|RAYSG
|11,78
|1.059.306
|% 9,99
|
|CLEBI
|212,60
|23.306.616
|% 9,98
|
|FROTO
|268,20
|1.188.213.069
|% 9,96
|
|ISBTR
|57.600,30
|640.003
|% -10,00
|
|GRSEL
|9,87
|139.152.171
|% -9,95
|
|KRVGD
|9,87
|170.798.297
|% -9,95
|
|EPLAS
|18,52
|20.484.363
|% -8,59
|
|KERVN
|0,59
|1.132.749
|% -6,35
|
|THYAO
|26,64
|2.479.316.066
|% 0,83
|
|PETKM
|8,40
|1.337.006.847
|% 3,19
|
|GARAN
|11,83
|1.234.138.048
|% 0,51
|
|FROTO
|268,20
|1.188.213.069
|% 9,96
|
|KRDMD
|14,94
|1.162.117.378
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,31
|699.054.098
|% 3,76
|
|YKBNK
|3,75
|657.016.957
|% 1,63
|
|PETKM
|8,40
|1.337.006.847
|% 3,19
|
|ODAS
|1,54
|213.977.290
|% 1,32
|
|ADESE
|0,71
|85.008.229
|% 4,41
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7881
|14,7963
|% 0,21
|
|Euro
|16,1913
|16,2206
|% 0,51
|
|Sterlin
|19,2252
|19,3216
|% 0,19
|
|Frank
|15,7324
|15,8271
|% 0,01
|
|Riyal
|3,9255
|3,9452
|% 0,04
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.961
|-22,20
|
|Altın Gr.
|932
|932
|-9,40
|
|Cumhuriyet
|6.162
|6.255
|-12,00
|
|Tam
|6.130
|6.285
|-44,82
|
|Yarım
|2.963
|3.040
|-21,68
|
|Çeyrek
|1.486
|1.520
|-10,84
|
|Gümüş.Ons
|25,16
|25,20
|-0,64
|
|Gümüş Gr.
|11,99
|12,01
|-0,26
|
|B. Petrol
|108
|108
|-5,07
|
Seans Raporu
16:39
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866