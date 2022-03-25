***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
25.03.2022 17:45
***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
NEVZAT BURAK SEYREK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 22.03.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil
SONER BENLİ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 31.05.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Evet Bağımsız Üye Değil
ÖMER FARUK CENGİZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 22.03.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil
MURAT ULUSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 31.05.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil
ESER İŞLER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 22.03.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil
MEHMET ÇİLAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 31.08.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil
ŞAHİN EMRE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 22.03.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil
HÜSEYİN SERDAR YÜCEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 22.03.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil
ÖMER KARAKUŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 26.08.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Evet Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013138
BIST
17:452.178
En Yüksek
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|: 0,10%
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|Açılış
|: 2.180
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|Önceki Kapanış
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2.195
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937,51
En Düşük
927,88
BIST En Aktif Hisseler17:43
|ACSEL
|29,04
|35.040.576
|% 10,00
|
|PKENT
|255,60
|117.398.079
|% 9,98
|
|SERVE
|16,57
|539.619
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|54.657.869
|% 9,94
|
|ENSRI
|20,48
|260.760.220
|% 9,93
|
|SANEL
|6,10
|2.204.642
|% -7,15
|
|PRZMA
|3,58
|1.278.711
|% -5,79
|
|ANHYT
|13,87
|23.196.828
|% -5,11
|
|GZNMI
|32,94
|156.639.568
|% -4,58
|
|PENTA
|383,00
|28.037.504
|% -4,49
|
|KRDMD
|15,28
|1.721.574.861
|% -0,59
|
|THYAO
|28,08
|1.462.714.601
|% -0,14
|
|SASA
|59,80
|1.343.477.316
|% 2,13
|
|KARSN
|4,84
|1.226.515.870
|% 7,56
|
|GARAN
|12,08
|1.199.571.011
|% 0,25
|
|KARSN
|4,84
|1.226.515.870
|% 7,56
|
|ODAS
|1,65
|278.201.277
|% 2,48
|
|YKBNK
|3,91
|492.436.165
|% -0,51
|
|DOHOL
|3,23
|397.736.383
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,28
|1.721.574.861
|% -0,59
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8412
|14,8491
|% 0,17
|
|Euro
|16,3587
|16,3742
|% 0,28
|
|Sterlin
|19,5708
|19,6690
|% 0,47
|
|Frank
|15,9261
|16,0220
|% 0,39
|
|Riyal
|3,9468
|3,9666
|% 0,24
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.953
|1.953
|-4,36
|
|Altın Gr.
|932
|932
|-0,43
|
|Cumhuriyet
|6.173
|6.266
|-9,00
|
|Tam
|6.140
|6.293
|-14,44
|
|Yarım
|2.968
|3.044
|-6,99
|
|Çeyrek
|1.489
|1.522
|-3,49
|
|Gümüş.Ons
|25,44
|25,47
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,15
|12,16
|-0,01
|
|B. Petrol
|117
|117
|-2,20
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