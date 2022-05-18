***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.05.2022 17:30
***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ŞAHİSMAİL ŞİMŞEK Genel Müdür Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür KKB Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
HÜSEYİN ÇALIŞKAN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı
CANAN KESKİN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Yönetici Direktör, Genel Müdür Yardımcısı
AHMET UYGAR EKİN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı
ADEM AK Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı T. İş Bankası A.Ş. Mensupları Emekli Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031200
BIST
18:052.394
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -1,22
|Açılış
|: 2.391
|
|Önceki Kapanış
|: 2.395
|
2.412
En Düşük
2.382
18:0515,9764
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0743
|Açılış
|: 16,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7900
|
15,9830
En Düşük
15,7603
18:0516,7961
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0389
|Açılış
|: 16,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6100
|
16,8455
En Düşük
16,5955
18:05934,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 5,60
|Açılış
|: 934,00
|
|Önceki Kapanış
|: 928,40
|
936,12
En Düşük
917,29
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORCAY
|21,90
|133.339.157
|% 9,99
|
|NIBAS
|9,70
|32.006.672
|% 9,98
|
|ULUSE
|192,00
|44.550.627
|% 9,97
|
|SELVA
|10,60
|22.875.556
|% 9,96
|
|ARMDA
|131,40
|1.693.542
|% 9,96
|
|LKMNH
|16,64
|21.307.530
|% -9,96
|
|ULUUN
|12,65
|308.307.906
|% -9,96
|
|SMRTG
|23,12
|195.965.789
|% -7,30
|
|MNDRS
|3,30
|42.404.719
|% -7,30
|
|GLBMD
|7,01
|6.034.750
|% -7,15
|
|THYAO
|42,40
|4.915.746.550
|% 0,76
|
|GARAN
|15,65
|2.662.824.302
|% 4,54
|
|SISE
|19,91
|2.301.804.349
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,39
|1.870.150.718
|% 3,05
|
|AKBNK
|8,11
|1.546.404.555
|% 3,31
|
|YKBNK
|4,39
|1.870.150.718
|% 3,05
|
|EKGYO
|2,62
|754.915.744
|% -0,38
|
|AKBNK
|8,11
|1.546.404.555
|% 3,31
|
|GARAN
|15,65
|2.662.824.302
|% 4,54
|
|SKBNK
|1,17
|203.079.179
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9257
|15,9818
|% 0,50
|
|Euro
|16,6947
|16,7795
|% 0,13
|
|Sterlin
|19,6821
|19,7809
|% -0,67
|
|Frank
|16,0203
|16,1168
|% 0,48
|
|Riyal
|4,2364
|4,2576
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|6,08
|
|Altın Gr.
|934
|934
|5,60
|
|Cumhuriyet
|6.235
|6.329
|71,00
|
|Tam
|6.201
|6.357
|65,64
|
|Yarım
|2.997
|3.075
|31,75
|
|Çeyrek
|1.503
|1.538
|15,88
|
|Gümüş.Ons
|21,55
|21,59
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,05
|11,06
|-0,01
|
|B. Petrol
|110
|110
|-2,34
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59DOGUB
Yüzde -3.31 oranında düşüşle 4.09 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 663, 760 adet işlem
-
17:58OYAKC
Yüzde -4.02 oranında düşüşle 10.75 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 539, 823 adet işlem
-
17:57OZRDN
Yüzde -4.69 oranında düşüşle 10.57 lira fiyatla işlem gören hissede 400, 320 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 81 kaybederek (% -0.26 ) 2, 645
-
17:56XU100
Endeks 2, 386 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 37 altında . İşlem hacmi 30, 418.00 milyon TL de