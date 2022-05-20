***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviNEVZAT BURAK SEYREK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 22.03.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı İş Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye DeğilSONER BENLİ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 31.05.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi BaşkanıÖMER FARUK CENGİZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 22.03.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiMURAT ULUSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 31.05.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Denetim Komitesi BaşkanıESER İŞLER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 22.03.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi BaşkanıMEHMET ÇİLAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 31.08.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Denetim Komitesi ÜyesiŞAHİN EMRE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 22.03.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi ÜyesiHÜSEYİN SERDAR YÜCEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 22.03.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Arap Türk Bankası A.Ş., JSC İşbank, JSC Isbank Georgia, Trakya Yatırım Holding A.Ş., İş Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Denetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiŞAHİSMAİL ŞİMŞEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 01.04.2022 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Evet Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi ÜyesiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerŞAHİSMAİL ŞİMŞEK Genel Müdür Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi, Genel MüdürHÜSEYİN ÇALIŞKAN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür YardımcısıCANAN KESKİN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Yönetici Direktör, Genel Müdür YardımcısıAHMET UYGAR EKİN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür YardımcısıADEM AK Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı T. İş Bankası A.Ş. Mensupları Emekli Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031466BIST