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***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

12.01.2023 14:45
***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
NEVZAT BURAK SEYREK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 22.03.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı İş Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil
SONER BENLİ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 31.05.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
ÖMER FARUK CENGİZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 22.03.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
MURAT ULUSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 31.05.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Denetim Komitesi Başkanı
ESER İŞLER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 22.03.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi Başkanı
MEHMET ÇİLAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 31.08.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Denetim Komitesi Üyesi
SERMİN NAZİME SARAÇ SOSANOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 13.12.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi Üyesi
HÜSEYİN SERDAR YÜCEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 22.03.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Arap Türk Bankası A.Ş., JSC İşbank, JSC Isbank Georgia, Trakya Yatırım Holding A.Ş., İş Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Denetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
ŞAHİSMAİL ŞİMŞEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 01.04.2022 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Evet Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101152


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