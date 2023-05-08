Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

08.05.2023 17:27
***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
NEVZAT BURAK SEYREK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 22.03.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı İş Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil
SONER BENLİ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 31.05.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
ÖMER FARUK CENGİZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 22.03.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
MURAT ULUSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 31.05.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Denetim Komitesi Başkanı
ESER İŞLER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 22.03.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi Başkanı
MEHMET ÇİLAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 31.08.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Denetim Komitesi Üyesi
MURAT YILDIRIM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 27.03.2023 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi Üyesi
HÜSEYİN SERDAR YÜCEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 22.03.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Arap Türk Bankası A.Ş., JSC İşbank, JSC Isbank Georgia, Trakya Yatırım Holding A.Ş., İş Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Denetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
ŞAHİSMAİL ŞİMŞEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 01.04.2022 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Evet Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi Üyesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ŞAHİSMAİL ŞİMŞEK Genel Müdür Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür
HÜSEYİN ÇALIŞKAN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı
CANAN KESKİN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Yönetici Direktör, Genel Müdür Yardımcısı
ADEM AK Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı T. İş Bankası A.Ş. Mensupları Emekli Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148126


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:594.562
Değişim :  3,66% |  161,18
Açılış :  4.433  
Önceki Kapanış :  4.401  
En Yüksek
4.578 En Düşük
4.374
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GSRAY 9,68 414.296.052 % 10,00  
KAPLM 76,45 10.134.422 % 10,00  
BURVA 33,04 33.372.851 % 9,99  
BURCE 75,40 48.875.915 % 9,99  
OSMEN 65,55 5.727.519 % 9,98  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Dolar 19,5033 19,5087 % -0,03  
Euro 21,5044 21,5177 % 0,08  
Sterlin 24,5753 24,6985 % -0,00  
Frank 21,8602 21,9919 % 0,13  
Riyal 5,1853 5,2113 % -0,05  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 2.028 2.028 10,33  
Altın Gr. 1.272 1.272 5,85  
Cumhuriyet 9.231 9.371 19,00  
Tam 9.182 9.416 5,23  
Yarım 4.546 4.631 2,00  
Çeyrek 2.252 2.301 -7,00  
Gümüş.Ons 25,65 25,67 -0,01  
Gümüş Gr. 16,07 16,09 -0,03  
B. Petrol 76,92 76,92 1,62  
Seans Raporu 17:59
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru