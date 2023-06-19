***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
19.06.2023 09:17
***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ŞAHİSMAİL ŞİMŞEK Genel Müdür Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür
HÜSEYİN ÇALIŞKAN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı
CANAN KESKİN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Yönetici Direktör, Genel Müdür Yardımcısı
ADEM AK Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı T. İş Bankası A.Ş. Mensupları Emekli Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi
OZAN GÜR Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159593
BIST
13:205.393
En Düşük
|Değişim
|: -1,51%
|| -82,61
|Açılış
|: 5.485
|
|Önceki Kapanış
|: 5.475
|
5.360
En Yüksek
5.485
13:2023,6668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0525
|Açılış
|: 23,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,5200
|
23,6777
En Düşük
23,4115
13:2025,8437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0049
|Açılış
|: 25,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,7300
|
25,9286
En Düşük
25,6764
13:201.484,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -2,25
|Açılış
|: 1.484,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.486,42
|
1.490,96
En Düşük
1.473,65
BIST En Aktif Hisseler13:19
|DOBUR
|41,58
|16.296.875
|% 10,00
|
|INGRM
|643,70
|11.060.239
|% 10,00
|
|FORTE
|17,73
|21.160.436
|% 9,99
|
|MACKO
|77,05
|10.961.904
|% 9,99
|
|KONKA
|38,74
|89.620.394
|% 9,99
|
|VKFYO
|17,03
|3.084.882
|% -9,99
|
|ISBTR
|48.601,00
|600.808
|% -9,82
|
|CASA
|128,50
|213.514
|% -6,00
|
|COSMO
|81,95
|3.094.216
|% -5,04
|
|PARSN
|86,35
|77.104.716
|% -4,80
|
|THYAO
|178,20
|3.566.914.381
|% -1,38
|
|ASTOR
|56,50
|2.120.530.623
|% 4,63
|
|AKBNK
|18,66
|1.336.814.121
|% -1,22
|
|YKBNK
|12,47
|1.238.348.054
|% -2,58
|
|PENTA
|27,82
|1.222.553.600
|% 6,84
|
|YKBNK
|12,47
|1.238.348.054
|% -2,58
|
|ADESE
|1,46
|142.846.694
|% -1,35
|
|ZOREN
|2,97
|261.769.205
|% 1,02
|
|ODAS
|6,92
|560.166.876
|% 6,13
|
|ISCTR
|13,15
|998.817.309
|% -2,01
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6474
|23,6829
|% 0,29
|
|Euro
|25,8317
|25,8431
|% 0,02
|
|Sterlin
|30,2271
|30,3787
|% 0,15
|
|Frank
|26,2980
|26,4564
|% -0,07
|
|Riyal
|6,2902
|6,3217
|% 0,19
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.951
|-6,96
|
|Altın Gr.
|1.484
|1.484
|-2,25
|
|Cumhuriyet
|9.795
|9.943
|-46,00
|
|Tam
|9.750
|9.998
|-42,07
|
|Yarım
|4.780
|4.851
|-33,00
|
|Çeyrek
|2.390
|2.425
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|23,97
|23,99
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|18,24
|18,26
|-0,12
|
|B. Petrol
|76,56
|76,56
|-0,05
|