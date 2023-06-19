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***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

19.06.2023 09:17
***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ŞAHİSMAİL ŞİMŞEK Genel Müdür Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür
HÜSEYİN ÇALIŞKAN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı
CANAN KESKİN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Yönetici Direktör, Genel Müdür Yardımcısı
ADEM AK Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı T. İş Bankası A.Ş. Mensupları Emekli Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi
OZAN GÜR Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159593


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BIST En Aktif Hisseler13:19
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOBUR 41,58 16.296.875 % 10,00  
INGRM 643,70 11.060.239 % 10,00  
FORTE 17,73 21.160.436 % 9,99  
MACKO 77,05 10.961.904 % 9,99  
KONKA 38,74 89.620.394 % 9,99  
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13:19 Alış Satış %  
Dolar 23,6474 23,6829 % 0,29  
Euro 25,8317 25,8431 % 0,02  
Sterlin 30,2271 30,3787 % 0,15  
Frank 26,2980 26,4564 % -0,07  
Riyal 6,2902 6,3217 % 0,19  
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13:19 Alış Satış %  
Altın Ons 1.950 1.951 -6,96  
Altın Gr. 1.484 1.484 -2,25  
Cumhuriyet 9.795 9.943 -46,00  
Tam 9.750 9.998 -42,07  
Yarım 4.780 4.851 -33,00  
Çeyrek 2.390 2.425 -17,00  
Gümüş.Ons 23,97 23,99 -0,22  
Gümüş Gr. 18,24 18,26 -0,12  
B. Petrol 76,56 76,56 -0,05  
Seans Raporu 13:19
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