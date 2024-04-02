***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviOZAN GÜRSOY Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 28.03.2024 İcrada Görevli Değil İş Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı T. İş Bankası A.Ş.-Genel Müdür Yardımcısı/ Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye DeğilTOLGA ACHİM MÜLLER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 25.04.2023 İcrada Görevli Değil Maks Market Danışmanlık Elektronik Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Denetim Komitesi BaşkanıÖMER FARUK CENGİZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 22.03.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi BaşkanıESER İŞLER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 22.03.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi BaşkanıMEHMET ÇİLAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 31.08.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Denetim Komitesi ÜyesiMURAT YILDIRIM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 27.03.2023 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi ÜyesiAYŞEGÜL GÜMÜŞ ATİK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 28.03.2024 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanma Komitesi ÜyesiHÜSEYİN SERDAR YÜCEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 22.03.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi T. İş Bankası A.Ş.-Birim Müdürü/ Arap Türk Bankası A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi/ JSC İşbank-Yönetim Kurulu Üyesi/ JSC Isbank Georgia-Yönetim Kurulu Üyesi/İş Faktoring A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Denetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiŞAHİSMAİL ŞİMŞEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 01.04.2022 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Evet Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265568BIST