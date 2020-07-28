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***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

28.07.2020 18:44
GÜNCEL HABERLER



***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28/01/2020
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/07/2020
Karar Sayısı
98
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

      Doruk Yurtkuran                                         Ömer Karakuş SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II – 14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİ SORUMLULUK BEYANI
a)   İş Faktoring A.Ş.'nin 01.01.2020-30.06.2020 dönemine ilişkin sınırlı bağımsız denetimden geçmiş konsolide olmayan finansal tablo ve dipnotları ile ara dönem faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini, 
b)  Şirket'teki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide olmayan finansal tablo ve dipnotlarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini
c)   Şirket'teki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide olmayan finansal tablo ve dipnotlardaki bilgilerin, Şirket'in aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar/zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını, ara dönem faaliyet raporunun Şirket'in gelişimi ve performansını, finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
Tarih : 28 Temmuz 2020
Yönetim Kurulu Üyesi                                Genel Müdür




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862829


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Sterlin 8,9700 9,0150 % 1,68  
Frank 7,5489 7,5944 % 1,50  
Riyal 1,8474 1,8567 % 1,17  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.949 1.949 6,20  
Altın Gr. 435 435 5,98  
Cumhuriyet 2.880 2.915 4,00  
Tam 2.932 2.968 60,50  
Yarım 1.423 1.448 29,50  
Çeyrek 714 725 14,80  
Gümüş.Ons 24,28 24,32 -0,29  
Gümüş Gr. 5,43 5,43 -0,00  
B. Petrol 43,60 43,60 -0,30  
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