***ISFAK* *ISGSY*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
11.02.2021 23:40
***ISFAK******ISGSY*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [ISGSY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
11/02/2021 tarihinde İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 26,00-26,26 fiyat aralığından 31.066 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi Şirketimizce gerçekleştirilmiştir. Bu işlem ile birlikte İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki payımız % 0,53 olmuştur. İşlem detaylarına ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
11/02/2021 0 31.066 -31.066 429.097,551 398.031,551 % 0,57 % 0,57 % 0,53 % 0,53
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909234
BIST
18:051.546
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,52
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.558
En Düşük
1.544
18:057,0273
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0015
|Açılış
|: 7,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,0273
En Düşük
7,0219
18:058,5393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0018
|Açılış
|: 8,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5393
En Düşük
8,5271
18:05412,32
En Yüksek
|Değişim
|: -1,33%
|| -5,55
|Açılış
|: 412,26
|
|Önceki Kapanış
|: 417,87
|
418,81
En Düşük
411,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IDEAS
|29,92
|18.076.726
|% 10,00
|
|PARSN
|33,48
|135.269.617
|% 9,99
|
|ESEN
|42,06
|665.634.692
|% 9,99
|
|YESIL
|220,20
|17.626.169
|% 9,99
|
|IDGYO
|9,47
|6.226.823
|% 9,99
|
|UTPYA
|36,90
|78.424.963
|% -10,00
|
|SERVE
|17,29
|1.534.766
|% -9,99
|
|TGSAS
|32,26
|45.617.862
|% -9,99
|
|DITAS
|47,44
|75.548.945
|% -8,51
|
|SAMAT
|6,77
|34.154.972
|% -6,49
|
|KOZAL
|136,70
|1.955.922.329
|% -0,07
|
|SISE
|7,76
|1.647.330.819
|% 0,78
|
|DOHOL
|3,67
|1.252.577.626
|% 4,56
|
|KOZAA
|17,99
|1.190.301.163
|% 6,07
|
|GARAN
|9,94
|1.161.948.339
|% -2,36
|
|EKGYO
|2,56
|1.095.458.065
|% -2,66
|
|DOHOL
|3,67
|1.252.577.626
|% 4,56
|
|PETKM
|5,09
|1.113.460.836
|% -0,59
|
|SISE
|7,76
|1.647.330.819
|% 0,78
|
|KARSN
|5,06
|898.676.921
|% 5,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0216
|7,0273
|% 0,02
|
|Euro
|8,5318
|8,5393
|% 0,02
|
|Sterlin
|9,6771
|9,7256
|% -0,53
|
|Frank
|7,8642
|7,9115
|% -0,37
|
|Riyal
|1,8672
|1,8765
|% -0,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.827
|0,15
|
|Altın Gr.
|412
|412
|-5,61
|
|Cumhuriyet
|2.768
|2.810
|-22,00
|
|Tam
|2.756
|2.827
|-18,01
|
|Yarım
|1.332
|1.368
|-8,71
|
|Çeyrek
|668
|684
|-4,35
|
|Gümüş.Ons
|26,97
|27,01
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,00
|
|B. Petrol
|60,88
|60,88
|-0,59
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GLRYH
Yüzde 5.56 oranında artışla 11.21 lira fiyatla işlem gören hissede 964, 344 adet işlem
-
17:58IDGYO
Yüzde 9.99 oranında artışla 9.47 lira fiyatla işlem gören hissede 668, 225 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 25 kaybederek (% -0.17 ) 1, 359
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YESIL, MAKTK, AYEN, FMIZP, NIBAS, DIRIT, KONTR, KRGYO, YAPRK, KRONT
-
17:57
DNISI, VERTU, GLRYH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında