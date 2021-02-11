***ISFAK* *ISGSY*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***ISFAK******ISGSY*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler [ISGSY]İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalar11/02/2021 tarihinde İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 26,00-26,26 fiyat aralığından 31.066 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi Şirketimizce gerçekleştirilmiştir. Bu işlem ile birlikte İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki payımız % 0,53 olmuştur. İşlem detaylarına ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmektedir.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)11/02/2021 0 31.066 -31.066 429.097,551 398.031,551 % 0,57 % 0,57 % 0,53 % 0,53http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909234BIST