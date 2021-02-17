***ISFAK* *ISGSY*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
17.02.2021 09:33
***ISFAK******ISGSY*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
16/02/2021 tarihinde İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 24,60-25,42 fiyat aralığından 26.500 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi Şirketimizce gerçekleştirilmiştir. Bu işlem ile birlikte İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki payımız % 0,42 olmuştur. İşlem detaylarına ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
16/02/2021 0 26.500 -26.500 340.097,551 313.597,551 % 0,46 % 0,46 % 0,42 % 0,42
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910248
BIST
10:301.539
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -4,13
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.543
|
1.553
En Düşük
1.534
10:307,0304
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0374
|Açılış
|: 7,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9650
|
7,0600
En Düşük
6,9735
10:308,4975
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0246
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,5281
En Düşük
8,4397
10:30405,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,60
|Açılış
|: 405,36
|
|Önceki Kapanış
|: 403,64
|
406,38
En Düşük
401,23
BIST En Aktif Hisseler10:28
|MERIT
|234,30
|603.557
|% 10,00
|
|SAYAS
|14,97
|21.066.008
|% 9,99
|
|SODSN
|42,36
|701.143
|% 9,97
|
|IDEAS
|32,66
|1.510.917
|% 9,97
|
|VAKFN
|14,90
|6.587.216
|% 9,96
|
|BASCM
|15,57
|203.733
|% -10,00
|
|MAALT
|298,10
|39.024.042
|% -5,12
|
|DGATE
|16,37
|11.753.580
|% -4,94
|
|INTEM
|62,55
|1.908.133
|% -4,79
|
|NIBAS
|35,96
|5.316.259
|% -4,72
|
|SASA
|42,82
|460.617.435
|% 3,98
|
|HALKB
|5,47
|332.595.086
|% 4,19
|
|KOZAL
|145,30
|317.752.302
|% 0,35
|
|SKBNK
|1,54
|316.511.635
|% 0,65
|
|GUBRF
|77,30
|268.584.644
|% -0,77
|
|SKBNK
|1,54
|316.511.635
|% 0,65
|
|HALKB
|5,47
|332.595.086
|% 4,19
|
|EKGYO
|2,50
|122.519.844
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,41
|192.023.433
|% 0,92
|
|IHLAS
|1,06
|41.572.457
|% 0,95
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0300
|7,0346
|% 0,59
|
|Euro
|8,4922
|8,4984
|% 0,30
|
|Sterlin
|9,7451
|9,7940
|% 0,53
|
|Frank
|7,8435
|7,8908
|% 0,51
|
|Riyal
|1,8718
|1,8812
|% 0,73
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|-6,34
|
|Altın Gr.
|406
|406
|2,01
|
|Cumhuriyet
|2.627
|2.731
|-20,00
|
|Tam
|2.673
|2.743
|-21,78
|
|Yarım
|1.292
|1.327
|-10,53
|
|Çeyrek
|648
|663
|-5,26
|
|Gümüş.Ons
|27,15
|27,18
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|0,06
|
|B. Petrol
|63,65
|63,65
|0,30
|
Seans Raporu
10:28
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10:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 21 kaybederek (% -0.63 ) 1, 612
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10:41
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10:41XU100
Endeks 1, 534 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 55 altında . İşlem hacmi 5, 477.00 milyon TL de
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10:41DESPC
Yüzde -4.96 oranında düşüşle 13.40 lira fiyatla işlem gören hissede 503, 835 adet işlem
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10:40IZMDC
Yüzde -5.56 oranında düşüşle 4.59 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 908, 992 adet işlem