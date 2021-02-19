***ISFAK* *ISGSY*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
19.02.2021 09:31
***ISFAK******ISGSY*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
18/02/2021 tarihinde İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 26,00-28,20 fiyat aralığından 69.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi Şirketimizce gerçekleştirilmiştir. Bu işlem ile birlikte İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki payımız % 0,00 olmuştur. İşlem detaylarına ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
18/02/2021 0 69.000 -69.000 69.000,551 0,551 % 0,09 % 0,09 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910952
BIST
10:021.553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 6,95
|Açılış
|: 1.552
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.554
En Düşük
1.551
10:026,9813
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0169
|Açılış
|: 6,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0100
|
6,9992
En Düşük
6,9607
10:028,4570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0239
|Açılış
|: 8,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,4711
En Düşük
8,4198
10:02397,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,16
|Açılış
|: 397,67
|
|Önceki Kapanış
|: 397,83
|
399,82
En Düşük
394,74
BIST En Aktif Hisseler10:00
|VERTU
|33,90
|2.218.857
|% 9,99
|
|KLMSN
|28,50
|10.939.640
|% 9,62
|
|SAYAS
|18,00
|5.483.106
|% 9,36
|
|LINK
|37,94
|2.112.196
|% 7,48
|
|PAMEL
|23,28
|585.771
|% 7,28
|
|IZMDC
|3,60
|82.990.661
|% -10,00
|
|SEKUR
|39,90
|538.969
|% -4,50
|
|KOZAL
|145,60
|38.977.411
|% -4,27
|
|BRMEN
|3,30
|1.607.201
|% -3,79
|
|ETYAT
|3,94
|64.990
|% -3,67
|
|HALKB
|5,64
|3.850.999.062
|% 0,00
|
|GARAN
|9,33
|1.783.307.969
|% 0,00
|
|ISKPL
|38,28
|516.461.437
|% 0,00
|
|GSDHO
|2,65
|237.416.805
|% 0,00
|
|ENJSA
|12,40
|152.777.032
|% 0,00
|
|HALKB
|5,64
|3.850.999.062
|% 0,00
|
|GARAN
|9,33
|1.783.307.969
|% 0,00
|
|GSDHO
|2,65
|237.416.805
|% 0,00
|
|IZMDC
|3,60
|82.990.661
|% -10,00
|
|ITTFH
|3,04
|41.294.651
|% 0,00
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9770
|6,9818
|% 0,25
|
|Euro
|8,4433
|8,4538
|% 0,25
|
|Sterlin
|9,7357
|9,7846
|% 0,22
|
|Frank
|7,7644
|7,8111
|% 0,17
|
|Riyal
|1,8573
|1,8666
|% 0,22
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.772
|-3,27
|
|Altın Gr.
|399
|399
|0,89
|
|Cumhuriyet
|2.652
|2.692
|-15,00
|
|Tam
|2.637
|2.704
|-18,05
|
|Yarım
|1.275
|1.308
|-8,73
|
|Çeyrek
|639
|654
|-4,37
|
|Gümüş.Ons
|26,88
|26,92
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,05
|0,00
|
|B. Petrol
|63,19
|63,19
|-0,74
|