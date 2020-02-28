***ISFIN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2020 10:01
***ISFIN*** BORSA İSTANBUL B[ISFIN]
İlgili Fonlar Açıklamalar
ISFIN.E işlem 2403
BIST
12:19105.866
En Yüksek
|Değişim
|: -4,12%
|| -4.552,54
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
106.075
En Düşük
99.332
12:196,2532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0528
|Açılış
|: 6,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2532
En Düşük
6,1998
12:196,9113
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,0896
|Açılış
|: 6,8840
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9113
En Düşük
6,8179
12:19328,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 1,77
|Açılış
|: 328,00
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
324,38
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|26,38
|10.400.368
|% 14,03
|
|NIBAS
|7,30
|5.475
|% 12,31
|
|OYAYO
|3,76
|15.983.077
|% 11,24
|
|AKSEN
|3,77
|9.385.105
|% 7,41
|
|OYLUM
|3,04
|4.942.890
|% 7,04
|
|ISBTR
|39.015,00
|39.015
|% -15,00
|
|QNBFB
|34,86
|81.991
|% -14,98
|
|GYHOL
|16,60
|39.956
|% -14,96
|
|DOKTA
|20,48
|3.072
|% -14,93
|
|AVGYO
|1,50
|17.471.916
|% -12,28
|
|THYAO
|11,55
|581.254.353
|% -4,94
|
|ASELS
|27,04
|409.051.971
|% -3,36
|
|GARAN
|9,56
|144.796.131
|% -6,18
|
|YKBNK
|2,32
|112.212.890
|% -5,31
|
|PETKM
|3,61
|111.751.500
|% -3,48
|
|IHLGM
|1,22
|93.657.908
|% -5,43
|
|EKGYO
|1,39
|104.319.528
|% -5,44
|
|THYAO
|11,55
|581.254.353
|% -4,94
|
|YKBNK
|2,32
|112.212.890
|% -5,31
|
|ODAS
|1,95
|87.050.262
|% -4,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0243
|8,0646
|% 0,67
|
|Frank
|6,4687
|6,5077
|% 1,52
|
|Riyal
|1,6595
|1,6678
|% 0,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.632
|1.632
|-4,75
|
|Altın Gr.
|328
|328
|1,59
|
|Cumhuriyet
|2.173
|2.206
|-2,00
|
|Tam
|2.163
|2.217
|-2,15
|
|Yarım
|1.045
|1.072
|-1,03
|
|Çeyrek
|524
|536
|-0,52
|
|Gümüş.Ons
|17,18
|17,22
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|-0,06
|
|B. Petrol
|50,28
|50,28
|-1,45
|