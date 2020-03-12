***ISFIN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2020 16:31
***ISFIN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ISFIN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISFIN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827546
BIST
17:1393.857
En Yüksek
|Değişim
|: -7,04%
|| -7.109,25
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
92.854
17:136,2838
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,0735
|Açılış
|: 6,2830
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,2856
En Düşük
6,2064
17:137,0285
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0268
|Açılış
|: 7,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0740
En Düşük
6,9909
17:13319,69
En Yüksek
|Değişim
|: -2,13%
|| -6,97
|Açılış
|: 319,69
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
319,41
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,73
|52.596.306
|% 18,70
|
|VKING
|3,80
|10.736.771
|% 11,76
|
|PINSU
|2,60
|24.422.347
|% 9,70
|
|SELEC
|8,01
|195.323.229
|% 8,54
|
|ECILC
|4,31
|384.808.265
|% 8,02
|
|HUBVC
|16,00
|56.083.538
|% -20,00
|
|YESIL
|8,92
|7.942.080
|% -20,00
|
|TIRE
|4,08
|32.502.345
|% -20,00
|
|AVTUR
|1,16
|3.613.869
|% -20,00
|
|MRGYO
|0,68
|9.517.468
|% -20,00
|
|ASELS
|24,44
|813.401.078
|% -6,57
|
|THYAO
|8,73
|561.418.960
|% -9,16
|
|GARAN
|8,76
|393.773.554
|% -8,56
|
|ECILC
|4,31
|384.808.265
|% 8,02
|
|MGROS
|19,58
|285.269.535
|% -14,80
|
|IHLGM
|0,90
|166.479.680
|% -19,64
|
|ODAS
|1,32
|187.157.363
|% -18,01
|
|CEMAS
|0,74
|80.708.469
|% -19,57
|
|KARSN
|1,34
|133.414.445
|% -12,99
|
|ADESE
|1,08
|117.123.204
|% -18,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8841
|7,9236
|% -0,70
|
|Frank
|6,6480
|6,6880
|% 0,81
|
|Riyal
|1,6669
|1,6753
|% 1,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.581
|1.582
|-53,59
|
|Altın Gr.
|321
|321
|-5,38
|
|Cumhuriyet
|2.126
|2.158
|-65,00
|
|Tam
|2.122
|2.177
|-57,30
|
|Yarım
|1.026
|1.053
|-27,72
|
|Çeyrek
|515
|526
|-13,86
|
|Gümüş.Ons
|15,88
|15,90
|-0,87
|
|Gümüş Gr.
|3,22
|3,23
|-0,13
|
|B. Petrol
|33,39
|33,39
|-2,40
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, PGSUS, KOZAL
-
17:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler FROTO, SAHOL, TCELL
-
17:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6628, 71 kaybederek (% -6.92 ) 89, 108
-
17:25
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SAFKR, IZFAS, BRKO, ARTI, IHLGM, BEYAZ, EKIZ, EGCYH, ISBIR, BMELK
-
17:25
SELEC, ISATR, PINSU değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında