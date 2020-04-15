***ISFIN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.04.2020 11:00
***ISFIN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISFIN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838233
BIST
18:0595.855
En Yüksek
|Değişim
|: -2,73%
|| -2.694,88
|Açılış
|: 98.945
|
|Önceki Kapanış
|: 98.550
|
99.044
En Düşük
94.602
18:056,9107
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 0,0943
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9113
En Düşük
6,8079
18:057,5391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0537
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5418
En Düşük
7,4578
18:05380,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,69
|Açılış
|: 380,30
|
|Önceki Kapanış
|: 378,76
|
383,02
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|SANFM
|7,92
|15.704.084
|% 10,00
|
|MTRYO
|3,87
|121.448.227
|% 9,94
|
|BMELK
|2,33
|2.536.478
|% 9,91
|
|SODSN
|22,62
|309.849
|% 9,91
|
|RTALB
|8,65
|15.008.043
|% 9,91
|
|DOCO
|397,80
|172.485.750
|% -10,00
|
|PGSUS
|55,45
|2.226.207.929
|% -9,98
|
|CLEBI
|86,15
|73.198.667
|% -9,98
|
|KLNMA
|44,00
|210.972.689
|% -9,98
|
|DOKTA
|24,30
|2.289.230
|% -9,93
|
|THYAO
|10,36
|2.309.433.406
|% -4,95
|
|PGSUS
|55,45
|2.226.207.929
|% -9,98
|
|ASELS
|26,44
|1.820.731.882
|% -3,08
|
|GARAN
|8,21
|1.043.836.307
|% -4,31
|
|TSPOR
|5,44
|899.816.434
|% 4,62
|
|THYAO
|10,36
|2.309.433.406
|% -4,95
|
|YKBNK
|1,94
|404.440.888
|% -4,90
|
|TSPOR
|5,44
|899.816.434
|% 4,62
|
|IHLGM
|1,02
|172.898.043
|% -7,27
|
|MNDRS
|1,47
|247.887.624
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6270
|8,6703
|% 0,54
|
|Frank
|7,1303
|7,1732
|% 0,88
|
|Riyal
|1,8323
|1,8415
|% 1,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.714
|-13,82
|
|Altın Gr.
|380
|380
|1,71
|
|Cumhuriyet
|2.435
|2.496
|15,50
|
|Tam
|2.502
|2.568
|15,90
|
|Yarım
|1.217
|1.250
|7,70
|
|Çeyrek
|611
|625
|3,80
|
|Gümüş.Ons
|15,37
|15,41
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|-0,04
|
|B. Petrol
|27,62
|27,62
|-1,98
|
Seans Raporu
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