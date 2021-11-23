***ISFIN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.11.2021 15:31
***ISFIN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISFIN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979225
BIST
16:121.780
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 24,78
|Açılış
|: 1.757
|
|Önceki Kapanış
|: 1.755
|
1.792
En Düşük
1.746
16:1212,6903
En Yüksek
|Değişim
|: 11,26%
|| 1,2841
|Açılış
|: 12,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2450
|
13,5030
En Düşük
11,3504
16:1214,3222
En Yüksek
|Değişim
|: 11,70%
|| 1,4997
|Açılış
|: 14,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6300
|
15,2045
En Düşük
12,7722
16:12726,92
En Yüksek
|Değişim
|: 9,75%
|| 64,58
|Açılış
|: 726,86
|
|Önceki Kapanış
|: 662,34
|
780,23
En Düşük
658,81
BIST En Aktif Hisseler16:12
|YBTAS
|12.111,00
|314.886
|% 10,00
|
|DURDO
|19,16
|59.662.974
|% 9,99
|
|PENTA
|226,90
|14.650.589
|% 9,99
|
|TETMT
|253,40
|3.035.479
|% 9,98
|
|IHAAS
|5,51
|54.376.420
|% 9,98
|
|MERCN
|10,01
|99.306.950
|% -9,98
|
|BASGZ
|11,32
|742.947.962
|% -9,94
|
|GESAN
|25,18
|74.444.864
|% -9,94
|
|ADESE
|0,97
|180.291.764
|% -9,35
|
|AVOD
|5,07
|50.177.127
|% -8,48
|
|KRDMD
|8,64
|3.207.728.019
|% 3,85
|
|GARAN
|11,72
|3.047.050.049
|% -1,84
|
|SISE
|11,97
|2.893.582.188
|% 6,78
|
|THYAO
|18,30
|1.987.981.091
|% 3,80
|
|EREGL
|23,00
|1.921.005.550
|% 6,68
|
|YKBNK
|3,44
|1.554.379.133
|% -2,82
|
|KRDMD
|8,64
|3.207.728.019
|% 3,85
|
|ODAS
|1,59
|538.606.298
|% -3,05
|
|EKGYO
|2,16
|604.442.348
|% -1,37
|
|GARAN
|11,72
|3.047.050.049
|% -1,84
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,6360
|12,6903
|% 11,26
|
|Euro
|14,2338
|14,3222
|% 11,70
|
|Sterlin
|16,8396
|16,9240
|% 10,57
|
|Frank
|13,5008
|13,5821
|% 10,87
|
|Riyal
|3,3581
|3,3749
|% 10,77
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.790
|-15,66
|
|Altın Gr.
|731
|732
|69,16
|
|Cumhuriyet
|4.884
|4.957
|538,00
|
|Tam
|4.805
|4.962
|515,39
|
|Yarım
|2.322
|2.400
|249,31
|
|Çeyrek
|1.165
|1.200
|124,65
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,63
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|9,62
|9,63
|0,76
|
|B. Petrol
|79,65
|79,65
|-0,05
|